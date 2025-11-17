哇嘿噴複製韓團跳夯曲 從2266練到可比刀群舞

哇嘿噴由Rio（左起）、主委、Andrew、Leo、Lucky及梅伯組成，另一位Bryce當兵去並未受訪，6人一字排開頗有架式。（記者胡舜翔攝）

記者廖俐惠／專訪

Dcard推出的男團「哇嘿噴」在今年3月正式出道，這是一個以模仿偶像團體為主的企劃，一曝光就掀起熱烈迴響，儘管曾遭批評，不過他們強調沒在開玩笑，「主委」吳至晟稱這是一個跨出新舒適圈的大突破。

哇嘿噴跑到信義區大跳《Sweet Venom》。（Dcard Video提供）

「哇嘿噴」的企劃發想來自吳至晟及梅伯，他們邀來好同事們合組7人男團，以大跳韓團ENHYPEN的夯曲正式出道。由於一開始設定只不過是個8集短影音企劃，他們不諱言起初沒那麼嚴肅對待，Andrew說得坦白：「一開始覺得沒那麼認真，我投入度相對低，後來看到大家交作業，第二波我就知道皮要繃緊。」

哇嘿噴換上西裝大跳《Super Girl》時，一點都不馬虎。（Dcard Video提供）

由於7人還有各自的工作要做，個人練習的時間佔多數，也因此他們創立了一個LINE群組，定期上傳練舞的影片當作驗收，Lucky笑說根本是「雄競」，因為無形中男生跟男生之間會比較誰跳得好，自然而然大家也更努力。

哇嘿噴在大巨蛋外舉行小型見面會，竟吸引200人參加，讓成員感受到當偶像的滋味。（Dcard Video提供）

他們在忙碌的工作中擠出時間，每一次都練2、3小時，午休空檔、假日也一起約去練習，吳至晟希望粉絲能看到他們的付出，不是在戲謔，也絕非蹭流量，而是真的很認真在跳舞，不能因為是YouTuber所以放寬標準。梅伯則坦言，自己何德何能去模仿男團，粉絲會生氣能理解，那就要更努力。Leo也直言：「先天不足，我們後天努力。」透露自己努力減肥，也是希望能夠更接近偶像。

如今粉絲數變多，他們還在大巨蛋外舉行見面會，吸引200人參加，吳至晟直言很有成就感，「很多人留言說像養成偶像看得很過癮，就是從一群2266到出現『刀群舞的錯覺』，因為這種留言讓我覺得真的要努力下去。」

