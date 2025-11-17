自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Dcard電車吃漢驚艷台灣味 冷門車站兩天一夜小旅行 隨機翻玩找樂子

Nakaw（左起）、Leo及Rio不居功，將功勞歸給Dcard的夥伴們。（記者胡舜翔攝）Nakaw（左起）、Leo及Rio不居功，將功勞歸給Dcard的夥伴們。（記者胡舜翔攝）

記者廖俐惠／專訪

從一張火車票出發，用鏡頭記錄人情與風景，拍出屬於台灣的真實樣子，他們是Dcard Video招牌節目《電車吃漢》的團隊，去年在YouTube上推出後大受好評，最高一集的點閱率高達216萬，日前更拿下第一座走鐘獎。他們在短影音時代突破重圍，放慢腳步帶大家欣賞台灣之美以及濃濃的在地風情。

Dcard團隊先在台北車站集合，以矇眼抽車票方式決定要去哪個車站探險。（翻攝自YouTube）Dcard團隊先在台北車站集合，以矇眼抽車票方式決定要去哪個車站探險。（翻攝自YouTube）

隨機抽車票 零腳本大考驗

《電車吃漢》透過隨機抽一張車票，前往冷門車站展開兩天一夜的旅行，主持人Rio、剪輯師Leo及攝影師Nakaw接受專訪，透露其實原先是想做一檔美食節目，沒想到比起介紹小吃，觀眾更喜歡他們與人的互動，因而成為現在的《電車吃漢》。節目雖然看似輕鬆愉快，但他們坦言從台北搭車出發的過程相當焦慮，因為「隨機」的因素，在沒有腳本的狀況，前方全是未知數。

Rio（後排左）、Andrew（後排右）拜訪橫山站的珍奶爺爺，事後送上照片當作禮物。（Dcard Video提供）Rio（後排左）、Andrew（後排右）拜訪橫山站的珍奶爺爺，事後送上照片當作禮物。（Dcard Video提供）

Rio是《電車吃漢》的靈魂人物，他在節目中展現出的自然熟以及親和力，成為人見人愛的人氣王。他坦言，如果在路上遇到人，會努力與對方接觸並溝通，就算沒有人，也像冒險一般，自己找樂子，尋找冷門地區的新秘境，自己也會覺得很新奇、很酷，「兩天一夜拍下來，就算沒有人，兩個人自娛娛人、苦中作樂的過程，其實也會變成一種畫面。」

《電車吃漢》尋找冷門地區新秘境，成難忘的回憶。（Dcard Video提供）《電車吃漢》尋找冷門地區新秘境，成難忘的回憶。（Dcard Video提供）

由於時間緊湊，有時候他們根本沒得休息，Leo回想起有一集與K歌城的老闆娘聊天，聊到凌晨1、2點才回旅館，還得整理器材，4人要輪流洗澡，隔天要體驗早餐店工作，最後乾脆不睡，直接在回程車上睡到不省人事，直言搭車是《電車吃漢》最痛苦的事。

Rio（左）、Leo騎著腳踏車探索台灣之美。（Dcard Video提供）Rio（左）、Leo騎著腳踏車探索台灣之美。（Dcard Video提供）

用鏡頭說故事 哀號剪輯大魔王

等到回公司，長達15、16小時的素材必須濃縮成1小時的精華，對剪輯師來說是場惡夢，Leo笑說：「我們都會說，這集換你剪接，歡迎來到無限列車。」他也坦言，隨著節目關注度變高，壓力不小，但如果觀眾反應很好，對他來說是件很有成就感的事情。Nakaw也深有同感，從實習生到現在公司正職的她，是《電車吃漢》中唯一一位全勤的團員，因為這個節目，她懂得用鏡頭說故事，「我不再是那種無聊攝影師了。」

長達十幾小時的素材剪輯成1小時精華，Leo哀號如無限列車。（Dcard Video提供）長達十幾小時的素材剪輯成1小時精華，Leo哀號如無限列車。（Dcard Video提供）

觀眾感謝《電車吃漢》帶他們看到台灣不一樣的地方，也有人開心家鄉被看見了，3人每每聽到這些回饋，總是相當感動，且覺得意義重大，異口同聲直言：「辛苦都值得了。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中