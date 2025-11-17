Dcard電車吃漢驚艷台灣味 冷門車站兩天一夜小旅行 隨機翻玩找樂子

Nakaw（左起）、Leo及Rio不居功，將功勞歸給Dcard的夥伴們。（記者胡舜翔攝）

記者廖俐惠／專訪

從一張火車票出發，用鏡頭記錄人情與風景，拍出屬於台灣的真實樣子，他們是Dcard Video招牌節目《電車吃漢》的團隊，去年在YouTube上推出後大受好評，最高一集的點閱率高達216萬，日前更拿下第一座走鐘獎。他們在短影音時代突破重圍，放慢腳步帶大家欣賞台灣之美以及濃濃的在地風情。

Dcard團隊先在台北車站集合，以矇眼抽車票方式決定要去哪個車站探險。（翻攝自YouTube）

隨機抽車票 零腳本大考驗

《電車吃漢》透過隨機抽一張車票，前往冷門車站展開兩天一夜的旅行，主持人Rio、剪輯師Leo及攝影師Nakaw接受專訪，透露其實原先是想做一檔美食節目，沒想到比起介紹小吃，觀眾更喜歡他們與人的互動，因而成為現在的《電車吃漢》。節目雖然看似輕鬆愉快，但他們坦言從台北搭車出發的過程相當焦慮，因為「隨機」的因素，在沒有腳本的狀況，前方全是未知數。

Rio（後排左）、Andrew（後排右）拜訪橫山站的珍奶爺爺，事後送上照片當作禮物。（Dcard Video提供）

Rio是《電車吃漢》的靈魂人物，他在節目中展現出的自然熟以及親和力，成為人見人愛的人氣王。他坦言，如果在路上遇到人，會努力與對方接觸並溝通，就算沒有人，也像冒險一般，自己找樂子，尋找冷門地區的新秘境，自己也會覺得很新奇、很酷，「兩天一夜拍下來，就算沒有人，兩個人自娛娛人、苦中作樂的過程，其實也會變成一種畫面。」

《電車吃漢》尋找冷門地區新秘境，成難忘的回憶。（Dcard Video提供）

由於時間緊湊，有時候他們根本沒得休息，Leo回想起有一集與K歌城的老闆娘聊天，聊到凌晨1、2點才回旅館，還得整理器材，4人要輪流洗澡，隔天要體驗早餐店工作，最後乾脆不睡，直接在回程車上睡到不省人事，直言搭車是《電車吃漢》最痛苦的事。

Rio（左）、Leo騎著腳踏車探索台灣之美。（Dcard Video提供）

用鏡頭說故事 哀號剪輯大魔王

等到回公司，長達15、16小時的素材必須濃縮成1小時的精華，對剪輯師來說是場惡夢，Leo笑說：「我們都會說，這集換你剪接，歡迎來到無限列車。」他也坦言，隨著節目關注度變高，壓力不小，但如果觀眾反應很好，對他來說是件很有成就感的事情。Nakaw也深有同感，從實習生到現在公司正職的她，是《電車吃漢》中唯一一位全勤的團員，因為這個節目，她懂得用鏡頭說故事，「我不再是那種無聊攝影師了。」

長達十幾小時的素材剪輯成1小時精華，Leo哀號如無限列車。（Dcard Video提供）

觀眾感謝《電車吃漢》帶他們看到台灣不一樣的地方，也有人開心家鄉被看見了，3人每每聽到這些回饋，總是相當感動，且覺得意義重大，異口同聲直言：「辛苦都值得了。」

