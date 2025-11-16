自由電子報
娛樂 最新消息

李翊君民歌50感性唱萍聚 施孝榮自糗髮際線又高升

李翊君民歌50感性唱萍聚 施孝榮自糗髮際線又高升民歌50高峰會最終加場台中場，所有歌手感性獻唱。
（寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「民歌50高峰會 最終加場」首場演出昨在台中惠蓀堂登場，李翊君也首次加入演唱陣容，重現經典《萍聚》，由於高峰會系列僅剩北高兩場就將結束，聽到這首歌更讓歌迷很有感觸。

李翊君加入民歌50高峰會演唱陣容，帶來經典歌曲。 （寬宏藝術提供）李翊君加入民歌50高峰會演唱陣容，帶來經典歌曲。 （寬宏藝術提供）

這次演唱會由施孝榮領軍，集結殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華，以及特別嘉賓李翊君，帶來眾多歌迷熱愛民歌作品，施孝榮開玩笑談到：「大家是不是覺得我們的狀態都很好？詠華為了這場演出瘦了8公斤，我因之前瘦太多擔心自己變成紙片人，所以我沒有繼續往下瘦。但是往高的方面，我就有做到，為了演唱會的製作，我的髮際線又提高了很多。」

王中平獻唱《愛情釀的酒》、鄭怡演唱《微光中的歌吟》，演唱會尾聲，全體歌手帶來《我家在那裡》、《何年何月再相逢》等合唱曲，施孝榮說：「臨別依依，我們真是感嘆，何年何日再相逢！」另外在《閃亮的日子》旋律中，施孝榮向全場歌迷深深一鞠躬，感性與台中歌迷道別，接下來民歌50高峰會11月29到台北小巨蛋、12月6日到高雄巨蛋完成最終兩場演出。

