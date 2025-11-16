自由電子報
娛樂 最新消息

丁噹夜遊伴A-Lin 鐵肺歌后黑白配飆嗓

丁噹夜遊伴A-Lin 鐵肺歌后黑白配飆嗓丁噹（右）邀請A-Lin當嘉賓合唱，兩人飆高音展現唱功。
（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕相隔10年，丁噹昨晚再度站上台北小巨蛋開唱，一連兩場「夜遊 A Night Tour」門票完售，票房收入推估4480萬元，首場邀請到金曲歌后A-Lin當嘉賓合唱，兩位「鐵肺」唱將「黑白配」飆嗓，歌迷聽了大呼過癮。

丁噹登上蝴蝶舞台升空高歌。（記者胡舜翔攝）丁噹登上蝴蝶舞台升空高歌。（記者胡舜翔攝）

丁噹談到：「有一首歌我常去KTV唱。」音樂聲一起，A-Lin從升降台登場，全場上萬歌迷驚喜歡呼，丁噹攜手A-Lin合唱歌后經典歌曲《失戀無罪》，兩位唱將互飆高音，唱完丁噹誇A-Lin：「妳太美了吧！」A-Lin開玩笑說：「我剛下班，妳沒看到我這身很像空姐嗎？」還說：「我今天空姐的裝扮，歡迎有空來我的飛機坐一下。」

丁噹夜遊伴A-Lin 鐵肺歌后黑白配飆嗓丁噹相隔10年，昨晚再度站上台北小巨蛋開唱。
（記者胡舜翔攝）

另外丁噹誇A-Lin：「妳狀態都很好。」並問A-Lin：「妳一個人會不會很孤單？」A-Lin說：「不會啦，有丁噹我就不孤單。」丁噹又問：「有人為妳做飯嗎？」A-Lin則幽默說：「我想要一層一層剝開的洋蔥湯。」接著兩人再合唱《洋蔥》，充滿層次感的歌聲再次讓歌迷聽得叫好。

丁噹可以動感，可以抒情，除了翻唱Energy夯曲《星期五晚上》，挑戰16蹲，另外也搭上5公尺高空七彩幻光蝴蝶舞台升天，獻唱《花火》、《我不怕》等歌曲，笑說：「你們知道我腿有多抖？上去說不會怕，但怕得要命。」

為了準備這兩場演唱會，丁噹近期瘦了8公斤，她對歌迷說：「很抱歉，這10年都讓你們在KTV唱我的歌，在家聽我的聲音，我們終於見面了。」她也預告，明年4月18日將前進高雄巨蛋開唱，門票將在11月29日中午12點於拓元售票系統開賣。

