娛樂 最新消息

葛兆恩砸7位數創業 謝紀成澔陪度低谷

葛兆恩（右）、紀成澔作為台灣BL劇首組「二搭CP」，憑藉自然流暢的對手戲持續吸引大批粉絲。（記者陳奕全攝）葛兆恩（右）、紀成澔作為台灣BL劇首組「二搭CP」，憑藉自然流暢的對手戲持續吸引大批粉絲。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「寶弟」葛兆恩、「Nelson」紀成澔出席直式BL劇《黑白原來是真的》慶功活動。葛兆恩剛過28歲生日，宣布砸7位數、籌備一年多開發直式劇App「OnReel」（直式短劇追劇應用程式），透露起初提計畫時，大家都以為他在做夢，「都說我瘋了」，但他笑稱：「大不了失敗，我本來就是悲觀主義者。」

被問生日怎麼過？葛兆恩與Nelson及劇組吃麻辣鍋，問Nelson送什麼，他打趣說：「我把自己送給他。」葛兆恩大讚Nelson給了很多陪伴：「我本來想放棄一切，他讓我重拾表演的心情，那時想退出演藝圈。」

葛兆恩拍戲壓力大就會「低氣壓」，Nelson每次都抓得準：「我都問他是不是心情不好。」陽光性格讓葛兆恩的陰暗面縮起來，他說：「好的搭檔就是能互相鼓勵。」

提到家人支持度，葛兆恩表示媽媽金友莊這次沒有贊助，「她已經不敢了，也不懂這行在做什麼，我希望靠自己。」倒是姊姊「阿寶」葛宸羽力挺，特地為弟弟飛回台灣客串，甚至在他拍吻戲時站旁邊看得津津有味，還喊著：「你們就是要多拍這種，大家愛看！」

