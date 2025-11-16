豬哥亮允筊拍《藍寶石》 導演遺憾有些故事不能說

丁度嵐（左起）、黃西田、楊力州、豬哥亮兒子謝順福、邵大倫昨出席金馬影展《高雄有顆藍寶石》世界首映，分享製作過程。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《高雄有顆藍寶石》昨於2025金馬影展世界首映，導演楊力州、出品人暨高雄流行音樂中心執行長丁度嵐，豬哥亮長子謝順福、黃西田及邵大倫共同出席。謝順福透露有擲筊問父親獲得同意，談及是否可能以AI豬哥亮打造《大尾鱸鰻3》，更笑稱「這是不能說的秘密！」

影片回望七〇年代秀場文化，楊力州坦言最大難題是史料極少，「非常驚訝這樣的重要時刻竟沒有被保存下來，包括藍寶石歌廳外觀，一張照片都找不到，我還用3D建模方式重現。」

片中也利用AI重現豬哥亮，楊力州表示，他花半年「養」AI，「每次我問他，AI就會用第一人稱，也就是豬哥亮大哥來回應。」。他曾被其逼真度嚇到，謝順福更在一旁打趣：「之後如果導演出國深造，可能就是AI報給他明牌！」

此外，許多珍貴影像來自導演的奔走搜集，包括跳蚤市場尋得的照片，他甚至找到了替豬哥亮打造「披頭四式」髮型的設計師。黃西田補充，因豬哥亮抬頭紋深，才會設計瀏海造型，笑曝曾在高鐵遇到把頭髮往後梳的豬哥亮，一度認不出本人。

至於製作該片是否有遺憾，楊力州表示，最終沒能呈現黑道相關背景的部分，「因為很多人還在世，所以一些藝人受訪還不能講，不然就是不給訪、也說不出口」，讓他直呼可惜。

