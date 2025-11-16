山下智久寵台粉「一天連唱3場」 加碼「野豬力量注入」全嗨翻

山下智久昨天舉行3場見面會，與3900名粉絲相見歡。（HIGH HOPE提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕山下智久昨在Legacy Tera一連舉行3場見面會，共吸引3900名粉絲朝聖，好友周杰倫也送上花籃寫著「Good Show」祝福。山下智久以中文撩粉：「你愛我嗎？我愛你！」讓歌迷尖叫聲連連。

感動唱到下跪 加碼野豬力量注入全嗨翻

山下智久見面會回憶殺滿滿，昨開場以經典歌曲《擁抱我小姐》登場，唱到激動處還下跪。聽聞粉絲國中看過他主演的日劇《改造野豬妹》，山下智久還做出招牌手勢「野豬力量～注入！」嗨翻全場。此外，還有粉絲帶來他出道前的團體「4TOPS」的墊板，讓山下智久直呼好懷念。

來台多次，山下智久對台灣已經很熟悉，稱台灣有一股好吃的味道。他也分享，曾經在歐洲待過一段時間，很想念亞洲的食物，尤其是納豆，回到日本超商買到納豆的那一刻超感動。台下有粉絲大喊「臭豆腐」，山下智久雖然沒吃過，不過表示吃臭豆腐需要勇氣，粉絲敲碗屆時要上傳認證影片，山下智久也寵溺答應了。

他在見面會上品嘗小籠包、珍奶，還挾著小籠包作勢要投餵粉絲，不過山下智久有夠壞，笑說：「騙你們的！」展現調皮的一面。至於珍奶，山下智久得意洋洋的說：「我有去健身房，所以可以喝，你們沒有去，不能吃太多！」笑翻眾人。

山下智久今年滿40歲，他形容老鷹到了40歲會因羽毛變得厚重而飛不起來，若是在自拔羽毛重生的過程中痛到放棄，那麼將永遠飛不起來。他表示，明年是他出道30週年，會努力在天空翱翔，請大家繼續支持他。

