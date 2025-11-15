SJ大巨蛋電翻3萬粉絲 希澈回歸 利特激動大喊歷史時刻

SJ昨首度登上大巨蛋，單場吸引3萬人朝聖。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王SUPER JUNIOR昨起在大巨蛋連唱三天，預計將吸引9萬人次朝聖，成為第一組登上臺北大巨蛋開專場的韓國團體，帶來20周年的「SUPER SHOW 10」巡演，希澈暌違8年再次與成員們站上舞台，一起手牽手大喊：「我們回來了！」

SJ的20周年「SUPER SHOW 10」巡演，希澈暌違8年再次與成員們站上舞台。（讀者提供）

隨著紅色光束照向天際，成員緩緩從主舞台現身，第一首歌就帶來出道曲《Twins（Knock Out）》回到2005年出道之際，重溫初心，緊接著圭賢出現在大銀幕上，象徵SJ最後一名成員的加入，帶來《U》、《Black Suit》、《MAMACITA》等輕快舞曲，讓全場瞬間嗨到最高點。

隊長利特興奮不已，激動大喊這是歷史性的一刻，也不是夢，「史上第一組韓國藝人在大巨蛋3天完售，都是粉絲的功勞，SJ還沒有死去，我們是出道20年的團體！」

厲旭直言大巨蛋坐滿簡直像整人，反問粉絲：「你們是我的粉絲嗎？我真的嚇到了！」東海則坦言緊張到發抖，好像快哭出來。始源則是大罵「太不像話了」，竟然可以讓大巨蛋3天完售，非常感謝粉絲的支持，希望大家會喜歡他的表演。銀赫的媽媽昨天也是座上賓，銀赫還當場指著粉絲對媽媽喊話：「這些都是我老婆！」笑翻全場。

