呂允開唱邀粉絲一起蠕動 師兄盧廣仲隱身台下相挺

〔記者陽昕翰／台北報導〕25歲的歌壇新人呂允發行首張專輯，3場小型巡演開賣即秒殺，昨晚他在台北Legacy演出，大票歌迷到場力挺，現場見證這位新生代創作歌手的現場魅力。

呂允才發行新專輯，昨晚在台北舉辦個人演唱會。（記者胡舜翔攝）

呂允上台後笑說：「恭喜大家手速非常快（指搶票），又平安的渡過了一個禮拜，在禮拜五的晚上跟大家相見。」同門師兄盧廣仲隱身台下，呂允事前就知道師兄會到場，覺得非常感謝。

談到新專輯《別著急》的概念，呂允表示：「我本人其實很急躁，大家以為我很知道自己在做什麼，但我也會羨慕別人、會比較。『別著急』是我對自己的提醒，不是真的要與世無爭，而是學會穩住自己，慢一點也沒關係。」

當呂允唱到新歌《時區》，滿場觀眾紛紛站起揮舞手燈，隨後他拿起吉他彈唱《擁有晴天》，不改幽默地說：「其實我不是那麼悲傷的人，大家一起蠕動起來囉！」隨即帶來輕快的《米蟲》，以慵懶節奏詮釋生活哲學，直言「休息是為了走更長遠的路」。

有趣的是，呂允還被台下粉絲拱跳《怎麼辦都是你啦》的舞蹈，他害羞回應：「那大家一起成為這首歌的主角吧！」隨即邀請8位幸運歌迷上台，一同完成這首歌的舞蹈段落，現場氣氛嗨翻。

