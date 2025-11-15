自由電子報
娛樂 最新消息

閃兵5藝人起訴 檢方求重刑2年8月 謝坤達復工玩很大受衝擊

第二波閃兵藝人修杰楷（左起）、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰昨遭檢方起訴。（資料照）第二波閃兵藝人修杰楷（左起）、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰昨遭檢方起訴。（資料照）

〔記者林欣穎、陽昕翰、李紹綾、陳彩玲／台北報導〕演藝圈閃兵事件連環爆，檢警前一波才起訴王大陸、陳大天等9人，昨再依違反《妨害兵役條例》等罪，起訴藝人謝坤達等12人，其中陳柏霖、謝坤達、修杰楷、「小杰」廖允杰、張書偉5人，檢方建請法院量處2年8月徒刑。對此，除陳柏霖方面已讀未回外，其餘4人皆低調回應，表示會全力配合司法調查。

謝坤達前天才被電視台證實將重返《綜藝玩很大》錄影，預計於下次錄影正式復工，如今爆出遭起訴，經紀人僅低調表示會深切反省。

至於復工計畫是否因此生變，電視台暫不回應；主持搭檔吳宗憲則認為，受到懲戒是必然，但讓當事人有機會可以戴罪立功、去對社會大眾做出貢獻，這才是雙贏的局面：「年輕時候不懂事的行為，希望大家見諒，只要真心悔過、持續努力為社會服務才是重點。」

謝坤達與張書偉同為Energy成員，外界關心明年的攻蛋演唱會是否受影響，唱片公司相信音樂回應：「演唱會目前照原定規劃進行，如有變動將第一時間公告。」

同樣受影響的男團還有棒棒堂，成員威廉、小杰先後涉入閃兵案，王子又捲入不倫風波並暫停演藝工作，六棒再度合體恐遙遙無期。至於有「模範好爸爸」形象的修杰楷，此次也面臨形象衝擊，據悉已造成至少千萬元收入損失。

新北地檢署此次起訴為首的陳志明等12人，涉犯妨害兵役、偽造文書等罪。檢方痛批陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉皆為公眾人物，享有高度媒體關注，對青年世代具相當影響力與示範作用，竟仍蓄意規避兵役，且在檢警執行兩波「閃兵專案」，明知自己也涉相同犯行，卻無主動到案或自首，甚至於媒體詢問兵役狀態時矢口否認，企圖掩飾事實、誤導社會，考量陳柏霖、謝坤達等5藝人法定役期均為1年10月，建請法院量處2年8月徒刑。

至於先前自行前往新北地檢署自首的藝人唐振剛、薛仕凌與阿達等人，另案偵辦中。

