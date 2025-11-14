自由電子報
娛樂 最新消息

捲謝侑芯命案 黃明志暫無涉嫌口頭保釋

黃明志捲入命案獲口頭保釋，正牌女友Sarah昨被拍到現身警局。（資料照）黃明志捲入命案獲口頭保釋，正牌女友Sarah昨被拍到現身警局。（資料照）

〔記者陽昕翰／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案接受調查，他被警方延扣9天，昨天下午獲得口頭保釋，媒體直擊他在正牌女友Sarah以及律師的陪同下，低調搭車離去。

黃明志捲入命案獲口頭保釋，正牌女友Sarah（左）昨被拍到現身警局。（資料照）黃明志捲入命案獲口頭保釋，正牌女友Sarah（左）昨被拍到現身警局。（資料照）

馬來西亞警方透過聲明指出，調查報告已送交檢察總署審核，「黃明志將於今日（2025年11月13日）至11月26日期間，在警方擔保下獲釋，以等待取得死者的驗屍報告。」黃明志的經紀人僅證實他獲得保釋，並未多做回應。

綜合外媒報導，馬來西亞總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基前晚受訪稱，目前警方提出的調查報告，尚未發現任何可將黃明志與謝侑芯死因聯繫起來的線索，已指示警方進一步展開調查。

昨天黃明志先到醫院進行詳細的身體檢查，委任律師鄭清豐證實此事，直到下午4點多被拍到搭車離開警局，並未與現場守候的記者有接觸。由於案件仍在調查，大馬警方也在破解黃明志與謝侑芯的手機，若有新的事證將採取相關應變措施。

黃明志短暫獲得「自由」，向來對感情事低調的他，被拍到交往15年的正牌女友Sarah不離不棄，11月5日Sarah才陪著黃明志到警局投案，昨天也現身警局等待男友保釋，感情看來沒有受到風波影響。

而黃明志的父親黃安熙則低調回應媒體，「我什麼也幫不上忙，因為並不清楚兒子的近況。」透露事發至今都沒有跟黃明志取得聯繫。

