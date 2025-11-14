自由電子報
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉叩關「金馬導演」曹仕翰為信念拍片

曹仕翰受訪時展現溫柔卻又堅定的態度，分享創作《南方時光》的心路歷程。（高雄電影節提供）曹仕翰受訪時展現溫柔卻又堅定的態度，分享創作《南方時光》的心路歷程。（高雄電影節提供）

記者廖俐惠／專訪

導演曹仕翰首部劇情長片《南方時光》入圍本屆金馬獎最佳導演、美術設計、造型設計等3項大獎。電影籌備長達5年，中間遇上疫情，資金籌措不順，過程一波三折，不過曹仕翰接受專訪認為，「相信自己做得到」才是最困難的。

電影以1996年台海危機為背景，描述一名少年在社會動盪下成長的故事，當年正是曹仕翰政治啟蒙的時期。當時他還只是15歲的學生，卻對政治產生興趣，原來他以前就愛偷聽大人講話、陪爸爸看新聞，儘管一知半解，不過由於父親是預備軍官退伍，他也感受到台海危機濃濃的緊張感，「父親跟我講，如果到時候被叫回去軍營，發生什麼事，我是長子，交代我要照顧好媽媽、弟弟。」

 《南方時光》回首台海危機＆台灣民選總統之路

曹仕翰笑說，當時年紀還小，擔心歸擔心，但也不能怎麼樣，不過他印象深刻的是，爸爸曾說過：「那時候沒有解決的事情，希望在這一代解決，至少知道台灣的未來怎麼樣，而不是懸在那邊，擔心隨時會發生戰爭。」如今曹仕翰也是一個快5歲小孩的爸爸，他知道這兩年台海情勢也很緊張，也希望如果發生戰爭，不要延續到下一代。

劇組借來當年李登輝等人的競選旗幟、背心及帽子，還原台灣首次人民直選總統的光景，有投資者告訴他「拿掉政治設定，資金立刻來」，但他沒有照做，如今慶幸當初相信自己能完成這部電影，「讓電影以自己最相信的樣子讓觀眾看到。」電影在今天上映。

