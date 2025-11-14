自由電子報
娛樂 最新消息

真田廣之讚劇組給力《幕府將軍2》老10歲更沉穩

真田廣之出席2025年Disney+ 原創內容發布會，直說拍攝《幕府將軍》收穫豐富，相當感恩。（Disney+ 提供）真田廣之出席2025年Disney+ 原創內容發布會，直說拍攝《幕府將軍》收穫豐富，相當感恩。（Disney+ 提供）

記者許世穎／香港報導

叫好叫座的Disney+ 影集《幕府將軍》先前已宣布第2季將於明年初開拍，主演兼製片真田廣之和製作人夫妻檔賈斯汀馬克斯、瑞秋近藤昨一同出席2025年Disney+ 原創內容發布會。對於首季全球好評不斷，再加上憑該劇奪下2025金球獎戲王成就，真田感性表示：「對我來說非常驚訝，尤其作為製片和主演，幾年前在溫哥華拍攝時根本無法想像能拿獎！」

第2季的時空設定在首季結束後10年，真田廣之笑言他飾演的吉井虎永「可能變得更老，但更加沉穩了。」製作人馬克斯則解釋，當觀眾沉浸在劇情中，卻要等3年才看到第2季，如果劇中時間只過了5分鐘，會感到混亂，「所以我們透過『10年後』的時間跳躍，讓觀眾能再次與角色相遇，重新發現他們的生活與性格。」

首季真田廣之和不少年輕演員合作，他謙虛形容經驗非常寶貴，「與年輕演員合作很刺激，自己也能學到很多。」他說作為製片，在準備階段和拍攝現場不只會以前輩身分提供建議，還指導他們刀法動作的細節，「看到他們成長，拍出好的鏡頭，比自己成功時還開心。我就像父親般地陪伴他們。」《幕府將軍》第2季預計2026年1月在溫哥華開拍。

