《群山淡景》金馬影展首映 石川慶3度訪台想逛夜巿 爆遺憾事

石川慶帶著新片《群山淡景》第3度來台參加金馬影展。（金馬執委會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本導演石川慶攜新片《群山淡景》出席金馬影展首映，該片改編日本作家石黑一雄的小說，找來廣瀨鈴擔綱女主角，他大讚廣瀨鈴既有偶像的一面，表演實力也很紮實，二話不說邀她演出。

《群山淡景》導演大讚女主角廣瀨鈴既有偶像的一面，表演實力也很紮實。

（金馬執委會提供）

石川慶表示石黑一雄給予劇本許多實質建議和專業意見，包括電影開頭先聚焦長崎的背景，直說「他（石黑一雄）跳脫自己原本小說的創作思維，是以觀眾想看的視角帶入」。

請繼續往下閱讀...

提到小說影像化困難之處，石川慶坦言最大的難關在於描繪女性，「小說是關於女人的故事，花很多力氣在讓不同的人在不同的時空背景下也能互相溝通的感覺。」

3度來台的石川慶透露遇到不少影迷認出自己，還主動索取簽名，「早上、晚上都有，真的非常榮幸」，並說此行迫不及待享用台灣的小籠包，他表示上次來台，本來想去逛夜市吃臭豆腐，最後因行程安排沒能如願，這次很期待能到夜市嘗鮮。

此外，石川慶多次和妻夫木聰合作，正巧妻夫木聰今年以新片《寶島》出席金馬影展，石川慶說：「本來打算和他一起吃飯，沒想到行程完全錯開，希望下次能再一起來台。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法