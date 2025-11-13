吳宗憲看粿王外遇 女方應淨身出戶 探班羅志祥 喊話范姜彥豐天涯何處無芳草

吳宗憲（中）昨到《綜藝OK啦》錄影現場探班羅志祥（右）和何美。

（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜、蕭方綺、林欣穎／台北報導〕范姜彥豐上月怒控妻子粿粿婚內出軌王子，相關風波延燒不斷。吳宗憲昨現身《綜藝OK啦》攝影棚，探班主持人羅志祥與何美，受訪時談到此事，他表示其實在打離婚官司的過程中，是有行情價的，「按常理來說王子500萬、粿粿700萬，女方應該要淨身出戶。」顯現他對婚姻糾紛頗有看法。

粿粿（左）、范姜彥豐正在打離婚官司，相關細節眾說紛紜。（翻攝自IG）

吳宗憲坦言日前開直播談論此事只是因為睡不著，也說粿粿過去錄《綜藝玩很大》時未與其他男性有踰矩行為，自己私下與王子仍是好友，認為兩人可能就是日久生情。被問是否私下關心粿粿？吳宗憲搖頭表示：「這時候要傳什麼？感情到最後只剩不甘心。」他也語重心長地對范姜彥豐喊話：「范姜你這麼帥，天涯何處無芳草。」

王子（右）遭爆當初向席惟倫提分手是為了粿粿。

（翻攝自IG）

至於王子與粿粿未來復出可能性，他直言：「比較難，至少要3到5年。」那兩人有機會修成正果嗎？吳宗憲妙語連珠，笑說：「邊界感還是要有，像我這種敏感體質，一碰就著床。」並現場開玩笑Cue羅志祥：「你會吧？」讓羅志祥急喊「不會」，全場爆笑。

粿粿被爆協商破裂內幕 席惟倫成隱形受害者

據悉，三位當事人曾協商，以粿粿、王子共同負擔800萬元作為賠償金，不過昨傳出破局主因，是粿粿想幫經濟狀況不佳的王子扛下全額賠償金，讓范姜彥豐難以接受，氣得將內幕全數抖出。如今更傳出，粿粿與王子已黯然分手，不過對於傳聞，三人皆未作出回應。

王子方面也被爆料，他為了劈腿粿粿和席惟倫提分手，還把席惟倫介紹的工作轉介給粿粿，讓席惟倫成為這段不倫戀中「隱形受害者」。對此，席惟倫經紀人昨表示：「藝人私生活，公司不過問，工作都是照正常流程運作。」不願多提往事。

而這起風波更扯出案外案，當時曾與王子、粿粿同行赴美的簡廷芮，也被爆出與同行的王品澔有私情。對此，簡廷芮與老公前天二度發聲闢謠。不過一直未吭聲的范姜彥豐悄悄在IG的便利貼動態上寫下「說謊姊妹組」，被外界猜測是在暗酸粿粿及簡廷芮。

吳宗憲力挺坤達知錯能改 祝福辛龍復出回歸

吳宗憲昨受訪時也談到搭檔坤達閃兵一事，他力挺對方知錯能改，呼籲他早日回歸，也替他被銬上手銬抱不平。至於辛龍復出，身為昔日老闆的他透露兩人私下仍有聯絡，並給予鼓勵與祝福；還有黃明志捲入謝侑芯猝逝與涉毒案，他表示事發前3人曾合作拍廣告，對憾事深感心痛。

