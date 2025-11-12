自由電子報
娛樂 最新消息

澀谷昴下周會台粉 現學台語笑說水啦

澀谷昴將在下周六來台開唱，期待親自感受台粉魅力。（大鴻藝術提供）澀谷昴將在下周六來台開唱，期待親自感受台粉魅力。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北-東京連線報導〕日星澀谷昴在2018年宣布離開「關8」，展開個人音樂活動，他將在11月22日首度來台演出，於新莊舉行亞巡「SU」台北站，他接受台灣媒體訪問，記者教他名字「Subaru」的諧音「Subarashi」的台語「水啦」，他現學現賣，笑翻現場眾人。

澀谷昴原本在2020年要來台開唱，遺憾因為疫情取消，相隔5年才實現諾言，澀谷昴十分開心，強調有信心讓大家開心幸福，期待與台粉面對面。離開關8單飛已經6年，澀谷昴透露剛開始「匆匆忙忙」，現在「從從容容」，更加游刃有餘，慶幸自己沒有放棄。

最近他與前隊友橫山裕一起推出新歌《連繫》（暫譯），並舉行演唱會，他有感而發，稱原本是站在同一線的夥伴，如今關係變成「亦敵亦友」，現在以兩個獨立歌手的身分同台，鐵漢柔情的他透露，自己故意不跟橫山裕對視，因為擔心哭出來。兩人從15歲就認識，至今有著30年交情，私下也會一起吃飯，不過澀谷昴在台下看著橫山裕，大讚實在超級帥氣，讓他受到了很好的刺激以及震憾。

