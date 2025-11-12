〈人物專訪〉葛倫鮑威爾逃亡遊戲親上陣 阿湯哥特訓極限動作心法

葛倫鮑威爾被看好成為新一代動作巨星，但他本人謙虛以對。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕曾在《捍衛戰士：獨行俠》中飾演「劊子手」的葛倫鮑威爾，這回在新片《逃亡遊戲》挑戰極限動作，好友「阿湯哥」湯姆克魯斯也為他提供不少建議。葛倫感性表示：「我很幸運能稱阿湯哥為朋友、能向他請教。」但被問到是否準備接棒成為下一位動作巨星，他笑回：「永遠不會再有另一個湯姆克魯斯！」

湯姆克魯斯（右）不僅給予葛倫鮑威爾許多建議，日前更現身《逃亡遊戲》倫敦首映力挺對方。（翻攝自IG）

《逃亡遊戲》改編自史蒂芬金小說，1987年曾由阿諾史瓦辛格主演《魔鬼阿諾》搬上大銀幕，被譽為「逃殺片始祖」。葛倫在片中飾演一名為了替病女籌錢而參加獵殺節目的父親，奮力求生爭取獎金。他透露開拍前曾獲得阿諾祝福：「他們當年資源有限，因此我們的版本能更貼近史蒂芬金原著，也更具挑戰性！」

葛倫鮑威爾在《逃亡遊戲》上演不少火爆動作與特技，過程讓他直呼過癮。（UIP提供）

葛倫本身是動作片迷，很高興親自演出大量高難度特技與爆破戲，他笑說：「整部電影從頭到尾都是動作場面，能親自完成這些特技真的很榮幸！但我沒料到每天要耗掉這麼多體力、被打得這麼慘！」

談起阿湯哥的指導，葛倫表示非常受用：「他常說，你必須親自上場，因為觀眾願意為你走進戲院，你就得全力回報他們。」他回憶接演當天立刻打電話報喜：「原以為只會聊10分鐘，結果電話一講就超過兩小時！他真的非常慷慨。」

雖與阿湯哥私交甚篤，但葛倫坦言無人能取代對方地位：「湯姆就是最酷的存在，他的成就沒有人能超越。」直呼能拍這樣的電影並獲得阿湯哥支持，是一段「非常幸運又不可思議」的經驗。《逃亡遊戲》今日在台上映。

