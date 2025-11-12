自由電子報
娛樂 最新消息

陳澤耀菜鳥挨整 裸戲貼膠屎噴臉

楊祐寧（左起）、張軒睿、陳澤耀、劉以豪、施名帥、邱以太昨在活動上自稱是「監所F6」。（記者陳奕全攝）楊祐寧（左起）、張軒睿、陳澤耀、劉以豪、施名帥、邱以太昨在活動上自稱是「監所F6」。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾以《富都青年》入圍金馬獎最佳男配角的馬來西亞藝人陳澤耀，首次演出台劇，昨和楊祐寧、張軒睿、劉以豪和施名帥等人出席新戲《監所男子囚生記》首映會。

陳澤耀在劇中飾演監所菜鳥管理員，有場進監獄後，被老鳥施名帥惡整，導致全裸檢查的戲，他在現場用大力膠帶把襪子貼住重點部位就上陣，但受訪時哀嚎膠帶撕下來很痛，至於還沒有其他「功能受損」？楊祐寧替他掛保證說：「一切正常，拍完這部戲後，他老婆就懷孕。」

陳澤耀這月底要迎接寶寶出生，已經迫不及待結束台灣工作，返回大馬陪老婆待產。已當三寶爸的楊祐寧主動分享迎接新生兒的經驗，還準備好幾件小孩穿過的衣服，要傳承給陳澤耀，楊祐寧解釋這是「乖乖衣」，因老一輩認為新生兒穿上二手衣，會比較好帶，接著楊祐寧還轉過頭點名：「下一個傳給誰？小帥？」和朱芷瑩結婚2年多的施名帥笑回：「努力中。」

陳澤耀回憶第一天進劇組就拍慘遭倒吊的戲，讓他內心想著「隔天不要上班了」，後來有場戲幫受刑人檢查身體，被對方噴滿臉的「屎」，他指出這「屎道具」是咖哩加玉米粒做的，他拍了三次，玉米粒因為被高壓噴射，不停射到他眼球，讓他不斷向旁求救喊「衛生紙」，但大家以為他在演戲，都沒有理會。

此外，施名帥曾和唐振剛合作《角頭》，對於他自首逃兵，施名帥沒有主動傳訊息給他，「我知道這件事後替他開心，他很勇敢，自己主動面對是件好事。」

