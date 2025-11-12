自由電子報
娛樂 最新消息

張信哲二度唱上倫敦 喜會接招主唱埋伏筆

張信哲倫敦開唱，實現之前約好的演唱會。（潮水音樂提供）張信哲倫敦開唱，實現之前約好的演唱會。（潮水音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王張信哲日前在英國開唱，趁空與接招合唱團的主唱蓋瑞巴洛相約，他倆曾在2019年合作英文歌曲《A Matter of Love》，當年碰面都在聊音樂，連一張合照都沒有，如今再次相遇，張信哲忍不住笑說：「這次要先拍照！」有望重啟新的合作。

張信哲（左）與接招合唱團的主唱蓋瑞巴洛相見歡。（潮水音樂提供）張信哲（左）與接招合唱團的主唱蓋瑞巴洛相見歡。（潮水音樂提供）

張信哲「未來式 OUR STORY 世界巡迴演唱會」在倫敦 「OVO Arena Wembley」登場，演唱會其實早在5年前就要舉辦，無奈碰上疫情攪局。這次終於回到英國開唱，張信哲感動向歌迷說：「真的非常感謝大家，我也很健康，終於熬過了這個疫情，重新聚集在倫敦，一起實現之前約好的演唱會。」

張信哲在台上談到：「其實本來未來式演唱會的海外第一站要設在倫敦，可是呢，好事多磨，遇到了疫情。對，隔了5年，才在倫敦上演。」又感性表示：「本來是想在倫敦開頭，把祝福帶向世界的每一地，但沒有關係，我們終還是相聚在一起了！」令人驚喜的是，《太想愛你》的作曲人葉良俊也現身倫敦，親臨現場力挺張信哲。

張信哲下半年都忙著世界巡演，見到許多粉絲專程飛到倫敦看演唱會，他也說道：「對我來說，我非常珍惜跟你們相聚的每一刻、每一分、每一秒。謝謝。我知道有很多朋友從世界各地飛過來，對吧？謝謝！」他還笑問：「下一站，還會繼續陪嗎？」下一站將至法國巴黎開唱。

