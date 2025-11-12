自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

辛龍停擺5年復出 用音樂思念劉真

辛龍重返歌壇搶先推出新歌。（自然音樂提供）辛龍重返歌壇搶先推出新歌。（自然音樂提供）

〔記者侯家瑜、陽昕翰、林欣穎／台北報導〕「國標女王」劉真於2020年3月離世，留下丈夫辛龍與年幼女兒。妻逝後，辛龍幾乎淡出螢光幕，沉潛長達5年。近日他上飛碟電台《夜光家族》訪問，平靜談起這些年的人生變化，透露女兒已升上四年級，他也準備重返舞台，以音樂療癒自己與聽眾。

辛龍（左）痛失愛妻劉真5年，近日首度談起近況，透露這些年都在專心創作與陪伴女兒。（資料照，記者陳奕全攝）辛龍（左）痛失愛妻劉真5年，近日首度談起近況，透露這些年都在專心創作與陪伴女兒。（資料照，記者陳奕全攝）

安撫孩子 媽媽到另一個星球

吳宗憲身為恩師兼老闆，對於辛龍復出相當欣慰，期待兩人未來有機會同台。（資料照，記者王文麟攝）吳宗憲身為恩師兼老闆，對於辛龍復出相當欣慰，期待兩人未來有機會同台。（資料照，記者王文麟攝）

談及喪妻後的孤寂，辛龍說家裡從熱鬧變得安靜，但還是努力創作、照顧女兒。他以「宇宙的故事」安撫孩子，解釋劉真只是去了另一個星球，「我不隱瞞，而是讓她明白生命的延續。」女兒也逐漸釋懷，有天平靜地說：「原來是這樣子。」

回憶當時劉真病危，辛龍忍不住紅眼眶：「那時候我甚至想捐自己的心給她。」但被醫師勸阻。他感嘆：「一切太快了，根本來不及崩潰。」如今他選擇用音樂走出陰霾，不打算再婚，「我的愛，全給女兒還有音樂。」

新歌內容 如對劉真訴衷情

辛龍坦言，這幾年雖隱居低調，但仍持續創作，近日搶先推出《春暖花開》、《一夫當關》2首新歌，他的全新宣傳照也曝光，除了招牌的光頭還蓄了白鬍，宣告重新出發。辛龍的經紀人受訪也透露，未來會持續推出音樂作品。

辛龍唱出男人韻味，《春暖花開》歌詞更唱到：「愛要多少歲月才能學會放下」、「我知道世上沒有什麼感情能天長地久，但我曾經真真切切地愛一回就夠」，真切的內容看來就像是在對劉真訴說心聲。

好友相挺 郭泰源拍MV吳宗憲盼再合作

另一首歌曲《一夫當關》，辛龍邀請華人之光郭泰源跨刀拍攝MV，兩人有20年以上的深厚友誼，感情如同親兄弟。郭泰源一接到辛龍的電話就答應，馬上排開手上所有工作行程，力挺好友配合拍攝。

身為辛龍昔日恩師兼老闆的吳宗憲，談及兩人過去曾因合約問題鬧翻，他坦言早已放下心結，也大方表示不介意再與辛龍同台合作，「這就是演藝圈啊，人家家裡出了那麼大的事，我們大家多多少少幫一點小忙都是應該的！」他也透露，兩人雖已停止合作、少聯繫，但私下關係沒什麼改變。

黃小柔過去曾與辛龍上綜藝節目，提到兩人最後一次見面是在劉真公祭上，這之後辛龍就幾乎斷聯，不過她每年過年還是會收到辛龍發來的賀年訊息。而她聽聞辛龍復出消息，也驚喜表示很祝福。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中