辛龍停擺5年復出 用音樂思念劉真

〔記者侯家瑜、陽昕翰、林欣穎／台北報導〕「國標女王」劉真於2020年3月離世，留下丈夫辛龍與年幼女兒。妻逝後，辛龍幾乎淡出螢光幕，沉潛長達5年。近日他上飛碟電台《夜光家族》訪問，平靜談起這些年的人生變化，透露女兒已升上四年級，他也準備重返舞台，以音樂療癒自己與聽眾。

安撫孩子 媽媽到另一個星球

談及喪妻後的孤寂，辛龍說家裡從熱鬧變得安靜，但還是努力創作、照顧女兒。他以「宇宙的故事」安撫孩子，解釋劉真只是去了另一個星球，「我不隱瞞，而是讓她明白生命的延續。」女兒也逐漸釋懷，有天平靜地說：「原來是這樣子。」

回憶當時劉真病危，辛龍忍不住紅眼眶：「那時候我甚至想捐自己的心給她。」但被醫師勸阻。他感嘆：「一切太快了，根本來不及崩潰。」如今他選擇用音樂走出陰霾，不打算再婚，「我的愛，全給女兒還有音樂。」

新歌內容 如對劉真訴衷情

辛龍坦言，這幾年雖隱居低調，但仍持續創作，近日搶先推出《春暖花開》、《一夫當關》2首新歌，他的全新宣傳照也曝光，除了招牌的光頭還蓄了白鬍，宣告重新出發。辛龍的經紀人受訪也透露，未來會持續推出音樂作品。

辛龍唱出男人韻味，《春暖花開》歌詞更唱到：「愛要多少歲月才能學會放下」、「我知道世上沒有什麼感情能天長地久，但我曾經真真切切地愛一回就夠」，真切的內容看來就像是在對劉真訴說心聲。

好友相挺 郭泰源拍MV吳宗憲盼再合作

另一首歌曲《一夫當關》，辛龍邀請華人之光郭泰源跨刀拍攝MV，兩人有20年以上的深厚友誼，感情如同親兄弟。郭泰源一接到辛龍的電話就答應，馬上排開手上所有工作行程，力挺好友配合拍攝。

身為辛龍昔日恩師兼老闆的吳宗憲，談及兩人過去曾因合約問題鬧翻，他坦言早已放下心結，也大方表示不介意再與辛龍同台合作，「這就是演藝圈啊，人家家裡出了那麼大的事，我們大家多多少少幫一點小忙都是應該的！」他也透露，兩人雖已停止合作、少聯繫，但私下關係沒什麼改變。

黃小柔過去曾與辛龍上綜藝節目，提到兩人最後一次見面是在劉真公祭上，這之後辛龍就幾乎斷聯，不過她每年過年還是會收到辛龍發來的賀年訊息。而她聽聞辛龍復出消息，也驚喜表示很祝福。

