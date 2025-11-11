《人物專訪》宋燕旻自比華視地基主 虞承璇告白老公神隊友

華視新聞主播宋燕旻（右）、虞承璇分享工作與婚後家庭生活。（記者胡舜翔攝）

記者林欣穎／專訪

「最正主播」虞承璇婚後育有一雙兒女，去年一度離開待了10年的主播台，後又於華視回歸熟悉職場。她受訪分享心路歷程，坦言曾陷產後憂鬱，並甜蜜告白老公是神隊友；而在華視一待16年的宋燕旻則笑稱自己是「華視地基主」，佛系工作的她自嘲最大煩惱是「三餐吃什麼」，她結婚4年被問及生子規劃，幽默表示：「爸爸要我別殘害其他人。」

虞承璇2020年與機師張睿達結婚，去年產後復出，不到一年卻因合約期滿離開主播台，原以為就此告別新聞圈，打算轉向推廣「兒童讀物」與育兒，直到接到華視邀約才決定回歸。她坦言過去重心放在家庭，卻陷入產後憂鬱，也發現自己在職場更得心應手。她笑說回歸前有徵詢老公意見，獲得大力支持，感性地表示：「其實我的事業是家人給的，他們成就了我。」

宋燕旻播報新聞已5年，從晨間改為晚間7點與11點新聞，她笑說：「下班時間朋友都睡了，沒有社交生活，朋友聚會時我都在上班。」她提到現在自己的興趣是滑Threads，常透過留言與網友互動，甚至曾為一名生活困頓的網友點外送，「其實我也不知道他是真是假，但就覺得他需要幫忙。」至於生子一事，她笑說全家順其自然，「爸爸怕我殘害其他人，媽媽則覺得健康活著最重要。」

