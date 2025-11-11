曾敬驊自剃寸頭 入戲殺人魔

曾敬驊「寸頭」的造型頗受好評，原來這還是他自己剃的。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕Netflix台劇《如果我不曾見過太陽》前兩集昨天在金馬影展首映，該劇是由《想見你》班底操刀，找來曾敬驊、李沐、程予希及江齊演出，製作人麻怡婷透露，曾敬驊是殺人魔李壬曜的首選，當時情勒曾敬驊的經紀人：「如果他不演，我就把劇本賣給韓國！」笑翻眾人。

程予希（左起）、李沐、曾敬驊及江齊昨出席金馬影展，分享《如果我不曾見過太陽》拍攝秘辛。 （記者王文麟攝）

曾敬驊今年憑藉著電影《我家的事》入圍男配角，演出電影《大濛》則獲選為金馬開幕片，《如果我不曾見過太陽》則是下半年最受矚目台劇，行程滿檔，他坦言因為3部戲接著拍，拍到《太陽》時的疲憊無力感，剛好符合李壬曜一角。片中他「寸頭」的造型頗受好評，原來這還是他自己剃的！他稱這是繼當兵之後最短的髮型，回憶起當時服兵役，頭髮交給「髮婆」處理，笑說：「阿姨比較暴力！」

為了要演出高中生，曾敬驊還與李沐一起重溫剛出道時做過的表演功課、日記，笑說當時很生澀，發生不少糗事。李沐則為戲苦練芭蕾，笑說自己原本就是筋很硬的人，加上跳舞需富含感情，對她來說是非常大的挑戰。在一場跳芭蕾的戲結束之後，她在教室大哭，了解那支舞的含意之外，也放下了重擔。

