宇宙人台中跨年祭演唱會精華版 八三夭高雄迎新送驚喜

八三夭接棒高雄跨年，透露將有未公開驚喜橋段。（年代提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕2025年全台跨年演唱會卡司陸續揭曉，高雄跨年昨公布由告五人壓軸開唱，倒數後再由八三夭接棒，以搖滾氣勢迎接2026年。台中麗寶跨年也跟著揭曉，今年邀來宇宙人、美秀集團、Marz23等實力派歌手或樂團接力開唱。

宇宙人將在麗寶跨年嗨唱迎新，預告將帶來小巨蛋演唱會精華版。（三立提供）

告五人繼4月於高雄國家體育場開唱、吸引超過5萬人朝聖後，將再度登上高雄跨年舞台，團員感性表示：「每次跨年演出都像是一種陪伴，期待與哈瓜們一起倒數。」八三夭則透露跨年演出將有從未公開的驚喜橋段，並預告新專輯即將問世。團員笑說最期待的就是南部觀眾的熱情與美食。而高雄市長陳其邁也滿懷期待預告：「高雄準備好了，夢時代將成為全台最大KTV！」

麗寶跨年同樣話題爆棚，首波卡司包括宇宙人、美秀集團與Marz23。其中，Marz23六月才憑TRASH拿下金曲獎最佳樂團，他表示：「希望新的一年能花更多時間陪家人，也讓創作更豐富。」宇宙人則預告將把12月小巨蛋演唱會精華濃縮搬上跨年舞台，勢必嗨翻全場。

