娛樂 最新消息

告五人日本狂奔雲安嗨秀哥吉拉吉他 尾牙人氣旺邀約破200場

告五人到日本開唱，受到熱情歌迷支持。（相信音樂提供）告五人到日本開唱，受到熱情歌迷支持。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣樂團告五人向來是許多員工期待在尾牙或春酒場子看到的歌手，歲末將至，目前光是收到的尾牙邀約就飆破200場，不只在台灣受歡迎，近期到日本大阪和東京進行「黑夜狂奔」巡演，吸引滿滿人潮。

告五人雲安揹「哥吉拉吉他」演出帥氣十足。（相信音樂提供）告五人雲安揹「哥吉拉吉他」演出帥氣十足。（相信音樂提供）

告五人日本行解鎖好多「第一次」，包括第一次在大阪開唱，以及第一次在東京澀谷知名唱片行舉辦歌迷見面會，團員說：「在唱片行見面很有儀式感！像是先跟這座城市打招呼，隔天再到舞台一起大聲唱。也想起了我們剛出道的時光，那時候在深夜的唱片行演出，台下觀眾的溫暖眼神到現在仍印象深刻。」

告五人東京開唱，藤岡靛（右二）驚喜探班。（相信音樂提供）告五人東京開唱，藤岡靛（右二）驚喜探班。（相信音樂提供）

日前告五人到東京演出時，演過許多日劇的藤岡靛，特別從熱播日劇《一點點超能力》拍攝現場抽空趕來看演唱會，他說：「整個live現場，告五人與樂手、視訊、燈光、音響等所有效果都融為一體，感受得到相當真誠的心和默契，看了讓人會心一笑！」另外flumpool凡人譜主唱隆太也到場欣賞，看得很感動，他說：「現場很溫馨，也覺得告五人曲風和凡人譜很類似，希望未來有機會合作！」

日本演唱會上，告五人當然不能少唱《好不容易》的日文版《晴天》，還有歌迷還用日語熱情告白：「期待與告五人相約東京巨蛋見！」雲安更揹著Fender×哥吉拉70週年限定系列吉他，成為全球首位揹上這把全手工特製吉他演出的音樂人，飆彈吉他氣勢十足。

