娛樂 最新消息

《人物專訪》李雪「結萌」吉友友 入坑吉伊卡哇無底洞

《人物專訪》李雪「結萌」吉友友 入坑吉伊卡哇無底洞李雪俏皮秀出兩盒吉伊卡哇的娃娃，開心之情全寫在臉上。
（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

李雪開心展示可愛的沖繩限定獅薩。（記者王文麟攝）李雪開心展示可愛的沖繩限定獅薩。（記者王文麟攝）

日本人氣動漫《吉伊卡哇》這兩年襲捲全台灣，讓「娃包」文化更加盛行，人手都要一隻吉伊卡哇。李雪就是其中一位「吉友」，受訪這天她幾乎把所有的「家當」都帶來，自嘲身為女明星的她不買名牌貨，反而把錢都砸在吉伊卡哇上了。

《人物專訪》李雪「結萌」吉友友 入坑吉伊卡哇無底洞李雪把辛苦賺來的錢，換成可愛的吉伊卡哇，每一隻都有故事。
（記者王文麟攝）

掃貨兩大盒30隻娃 自組吉友會

《人物專訪》李雪「結萌」吉友友 入坑吉伊卡哇無底洞李雪是近年備受矚目的新生代女星。
（記者王文麟攝）

30歲的李雪是近年備受矚目的新生代女星，在台劇《影后》、電影《搜查瑠公圳》中都有相當精彩的好表演。得知李雪有不少吉伊卡哇的收藏，記者立刻向她提出訪問邀請，怎料專訪這一天她竟然帶來一大袋、兩大盒的吉伊卡哇來，大約有30隻不同大小、角色的娃娃，包括螢光棒應援款、沖繩限定獅薩、晚禮服假面款等等，還有各種貼紙、周邊，不說還以為她是吉伊卡哇代購商。

聊起吉伊卡哇，李雪眼睛一亮，透露喜歡上吉伊卡哇的契機是經紀人，經紀人先「入坑」之後，貼心的李雪在路上看到吉伊卡哇就會想買來送給她，不知不覺中發現吉伊卡哇有點可愛，「後來變得我也自己買，我身邊朋友都喜歡，我們就變成『吉友會』，見面的時候就會討論今天帶著哪一隻。」

從Labubu跳坑 煞到吉伊卡哇

其實李雪本來是「Labubu派」，後來發現Labubu只是顏色不一樣，不像吉伊卡哇有各種角色、各種造型，「我發現吉伊卡哇全部都不一樣！我就開始失心瘋，開始去查、看漫畫，發現太可愛了，兔兔（烏薩奇）很跩、不會care別人怎麼想，覺得我應該要向烏薩奇看齊。」

李雪的吉伊卡哇「初戀」是「兔兔」（烏薩奇），但後來喜歡上「海獺師傅」，「師傅很照顧人，很照顧小八，帶他們去吃牛排，師傅又有個很可愛的是吃甜點的時候會變了一個人，天啊！我哪天變了前輩，我也要照顧後輩，變成善意的循環。」她形容，自己與經紀人的相處也是，互送禮物、分享彼此喜歡的東西，這樣舒服的關係，工作才會快樂。

入手吉伊卡哇 成工作動力

李雪「入坑」吉伊卡哇一年左右，透露今年終於賺了一點錢、工作穩定了不少，會買吉伊卡哇來犒賞自己，且在台灣買不夠，後來也在日本大買特買。吉伊卡哇意外成為李雪工作上的動力，而她的公司老闆也十分疼愛員工，去日本旅遊還買了當地限定款的吉伊卡哇送給她們，超級暖心，李雪也說「那天上班我會特別認真」。

另一半雖然對吉伊卡哇沒有研究，不過不時地也會買吉伊卡哇送給她，李雪笑說：「但她會買錯，買到小八貓，她可能想說給我個驚喜，因為記得我喜歡的是藍色。」儘管如此，收到禮物的李雪仍開心不已。

至於她手上的貼紙冊，裡面有許許多多吉伊卡哇的貼紙，且是經過用心拼貼而成，這是李雪在工作之餘紓壓的方法。

自小蒐集公仔 最哈神奇寶貝

蒐集這些動漫、卡通人物的周邊商品是李雪從小的興趣，她分享自己喜歡彩紅小馬、三麗鷗的庫洛米等等。

專訪這一天更加碼帶來了一整本的「寶可夢卡」，大概500張左右，裡面的葉伊布網路上喊到2000元。她分享：「自小因為跟著哥哥喜好，我們都很喜歡神奇寶貝，家裡有不少鬥片、小公仔。那時候『寶可夢』原名『神奇寶貝』，我們存錢買了很多神奇寶貝的玩偶、公仔，以前都會蒐集，現在變蒐集卡片，我還有寶可夢圖鑑，還買遊戲片。」

她笑說，家人根本不知道她收藏了這麼多東西，「他們若知道一定又要罵我，『買娃那些錢不如拿去捐款，妳不要這樣亂花錢，妳要買房子啊』，其實，我有買啊，是買這種（娃娃）房子。」

