自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》袁漠遙藉書對話坂本龍一 泛讀自然科普海洋真奇妙

《人物專訪》袁漠遙藉書對話坂本龍一 泛讀自然科普海洋真奇妙袁漠遙很感激師姐林依晨常分享書中動人的文字。
（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪

袁漠遙喜歡音樂創作，也愛潛水，她所讀的書也反映出她的喜好。她推薦《坂本龍一是誰》和《能言善道的沙丁魚》，其中《坂本龍一是誰》是編輯後藤繁雄數十年來，跟著日本音樂家坂本龍一巡迴，在後台訪談的集結，內容透露著坂本龍一的核心思想。

她在看這本書時，也會播放坂本龍一的音樂，「聽著教授的音樂，想像他回答時的聲音，雖然他人已經不在（世），但會覺得他好像就在我眼前活著，成為另一個形體坐在我面前，跟我對話。」相當浪漫，讓袁漠遙也從字裡行間看到了自己的身影。

另一本《能言善道的沙丁魚》則是一本自然科普書，描繪海洋生物的奧妙故事，她印象最深的是1981年瑞典海軍接收到一段疑似螺旋槳的噪音，以為是蘇聯派出的秘密潛艇，全員戒備隨時迎戰，沒想到後來經過專家解讀後認定，這「噗噗噗」聲音只是一大群鯡魚的放屁聲。

書中寫了不同種類的魚會靠氣味、身上顏色或是放屁聲來溝通，讓她直呼：「好好玩！」每回潛水時，她也會盯著不同種類的魚，想著：「你是不是在跟我講話？想跟我講什麼呢？」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中