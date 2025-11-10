《人物專訪》袁漠遙藉書對話坂本龍一 泛讀自然科普海洋真奇妙

袁漠遙很感激師姐林依晨常分享書中動人的文字。

記者蕭方綺／專訪

袁漠遙喜歡音樂創作，也愛潛水，她所讀的書也反映出她的喜好。她推薦《坂本龍一是誰》和《能言善道的沙丁魚》，其中《坂本龍一是誰》是編輯後藤繁雄數十年來，跟著日本音樂家坂本龍一巡迴，在後台訪談的集結，內容透露著坂本龍一的核心思想。

她在看這本書時，也會播放坂本龍一的音樂，「聽著教授的音樂，想像他回答時的聲音，雖然他人已經不在（世），但會覺得他好像就在我眼前活著，成為另一個形體坐在我面前，跟我對話。」相當浪漫，讓袁漠遙也從字裡行間看到了自己的身影。

另一本《能言善道的沙丁魚》則是一本自然科普書，描繪海洋生物的奧妙故事，她印象最深的是1981年瑞典海軍接收到一段疑似螺旋槳的噪音，以為是蘇聯派出的秘密潛艇，全員戒備隨時迎戰，沒想到後來經過專家解讀後認定，這「噗噗噗」聲音只是一大群鯡魚的放屁聲。

書中寫了不同種類的魚會靠氣味、身上顏色或是放屁聲來溝通，讓她直呼：「好好玩！」每回潛水時，她也會盯著不同種類的魚，想著：「你是不是在跟我講話？想跟我講什麼呢？」

