娛樂 最新消息

（人物專訪）文青袁漠遙《風平浪靜》自省成長路

袁漠遙平時愛看書，也喜歡在閱讀不同書籍時時搭配不同音樂。（記者王文麟攝）袁漠遙平時愛看書，也喜歡在閱讀不同書籍時時搭配不同音樂。（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪

林依晨師妹、25歲的袁漠遙今年主演第一部戲劇《第一次遇見花香的那刻》第2季，就入圍金鐘新人，實力不容小覷。戲中飾演介入林辰唏、程予希感情的音樂才女，戲外的她是文青，平時愛閱讀，她說師姐林依晨常會在公司群組貼上近日正在閱讀的書的內文片段，鼓舞人心，她所推薦的《等一切風平浪靜》就是林依晨送她的書。

她提到《等一切風平浪靜》是作者劉同40多歲時，回首看待小時候至今關於友情、愛情以及離鄉時對於父母的親情等不同主題章節的心情、記憶。林依晨和同事們分享的是關於努力的篇章，袁漠遙說：「我看到師姐貼來的照片，覺得文章很打動人，想看看整本書，師姐立刻買了書放公司，叫我自己去拿。」

而最打動袁漠遙的部分則是作者談論親情的篇章，作者寫到從他第一次離開家的那時刻起，「和父母相見的次數就開始倒數」，讓她心有戚戚焉，因她從高中就叛逆離開高雄的家，獨自考上台北學校讀書。

書中有個段落是這樣寫的，「有一天，我爸對我說『只要我還沒走，你就永遠是小孩』。父母在，我們不懼怕活著。父母走了，我們不懼怕死亡。他們在的任何的地方，一切都是小事。」袁漠遙逐字唸著這段文字，感性哭了。

她爸媽教育方式屬於「放牛吃草」個性，高中決定來台北時，爸爸問了神明，神明告訴他「不要擋女兒」，因此他們索性放手讓袁漠遙為自己籌劃未來。

北漂後的她和父母連結不強，鮮少打電話聯繫，半年才回一次家，她感慨每次回家都要做心理建設，「若是天天看，會看不出時間在爸媽身上的變化，但半年很長，回家都能清楚看見他們臉上斑點變多、或是更憔悴一點。」讓她很心疼。

