娛樂 最新消息

唐美雲圓頂很自在 讀EMBA像修行

陳竹昇（左起）、方馨、唐美雲、唐文華、陳家逵出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業提供）陳竹昇（左起）、方馨、唐美雲、唐文華、陳家逵出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕唐美雲、方馨、唐文華、陳竹昇、陳家逵出席大愛歌仔戲《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。唐美雲頂光頭現身，定裝時陳家逵看到她剃頭，笑說：「妳終於可以體會男生當兵的心情。」

唐美雲表示，她拍《高僧傳》就已剃頭，至今十餘年，淡定說：「我覺得『圓頂』很自在、很輕鬆，省掉很多麻煩，也沒有煩惱絲。」她平常頭髮忽長忽短，笑說：「有一種東西叫假髮，一天3個造型也沒問題。」

談到演藝圈閃兵風波，方馨笑認：「我沒當過兵。」唐美雲順勢虧她：「妳又不是花木蘭。」她表示每個人都有選擇，也不擔心劇組演員被波及，「我的直覺他們都是好孩子」。陳竹昇、陳家逵都是空軍，兩人越聊越起勁，唐美雲看得哭笑不得，只能吐槽：「他們一講到當兵可以講3年。」

唐美雲行程滿檔，被問如何管理時間，她直率說：「就睡少一點，以後可以睡很久，不用急著睡。」她的生活除了拍戲、劇團事務，還有EMBA課業壓力，但她坦言回到學校很享受，即便忙到連學生證優惠都沒空用，仍樂在其中，「去念書像修行，是另一種快樂」。

