準金馬影帝》張孝全合作沈可尚如冰火碰撞 許瑞奇直男變裝穿胸罩豁出去

〔記者鍾志均、廖俐惠／台北報導〕第62屆金馬獎將於22日頒獎，張孝全主演的《深度安靜》和新加坡演員許瑞奇的《好孩子》昨在台首映，兩人都入圍本屆金馬影帝，各有奪獎呼聲。

王國燊（左）相中許瑞奇的誠實，邀請他演出《好孩子》的阿好一角。

《深度安靜》觸及家庭深藏已久的秘密，導演沈可尚開心表示片中3位家人張孝全、林依晨、金士傑全入圍演技獎，直呼「超爽的」，又說大家為了拍片生活在一起，有時會忘記正在拍電影。

沈可尚過去逾20年專注紀錄片創作，透露這次最大難題是原本是紀錄片，後來決定拍成劇情片，好在優秀的團隊幫忙完成作品。

張孝全舉例和沈可尚的關係像三幕劇，「我是一進入片場就要燃燒能量的」，但沈可尚卻說自己是「極慢的人」，兩人合作有如冰與火的碰撞，激發全新火花。

被視為張孝全勁敵的許瑞奇是本屆入圍大黑馬，身為直男的他在《好孩子》中化身變裝皇后，狂瘦11公斤，從男人的身材變得婀娜多姿，還苦練高跟鞋走路；不過他坦言一開始試衣服、穿胸罩有點彆扭，到後來整個豁出去。

首度入圍金馬，許瑞奇在拍戲的放飯期間獲知消息，直呼不敢相信，過了4、5天後才沉澱下來；對於得獎，他表示隨緣，已非常開心且榮幸。

