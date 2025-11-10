五月天台中跨年6場15萬張搶光 F4缺1繼續前進阿信掌舵新歌及巡演

五月天（前排）跨年演唱會門票完售，F4合體生變將僅剩下3人，朱孝天（後排右）不會參與巡演。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天年底將重返台中洲際棒球場舉辦6場5525+1「回到那一天」 台中站新年快樂版演唱會，門票昨開賣，15萬張快速完售，目前確定不會再加場。此外，由阿信大力促成的F4合體曾感動廣大粉絲，現傳出巡演將只剩下「F3」，朱孝天確定不在名單上。

12月27日起至明年1月4日，五月天將到台中唱6場，阿信昨在售票前發文提醒「有一天，就是今天。」並和粉絲相約「跨年見！」事實上除了忙跨年演唱會，阿信還要忙於F4的新歌製作，以及合體演唱會。

F4今年兩度在五月天演唱會上合體，《流星雨》勾起《流星花園》粉絲無限懷念，明年是F4成立25週年，原本粉絲期待看到言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪完整合體展開巡演，不料朱孝天頻頻「暴雷」，多次在直播中透露關於新歌和巡演「不能說的秘密」，現傳出4人合體計畫生變，將只剩下「F3」繼續前進。

對於爆出朱孝天將不會出現在F4巡演舞台，相信音樂昨回應：「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們3人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容。」回應中只提及「3人」，也間接證實了傳聞。據悉F4將從今年12月起展開巡演，唱片公司表示：「將以最高規格籌備這次演唱會，敬請期待，一切消息依官方公布為主。」

巧的是，前幾天朱孝天熱鬧為新的傳媒公司開幕剪綵，談到：「沒想到莫名其妙走到這一步，結束了一些不好的事情，來到一個更好的開端」，提到自己生平第一次自己開公司當老闆，「我會在這條路上努力學習。」

