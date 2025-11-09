ROSÉ《APT.》入圍葛萊美 對決獵魔女團、女神卡卡

ROSÉ（左）和火星人布魯諾Bruno Mars的洗腦神曲《APT.》入圍年度歌曲。（華納音樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間昨天揭曉，BLACKPINK的ROSÉ和火星人布魯諾Bruno Mars的洗腦神曲《APT.》入圍年度歌曲、年度製作以及最佳流行重唱／團體演出等3項大獎，將與《Kpop 獵魔女團》的《Golden》、女神卡卡的《Abracadabra》搶奪年度歌曲。

《Kpop 獵魔女團》紅遍全球。（Neflix提供）

肯卓克拉瑪獲得9項提名領跑，女神卡卡拿下7項入圍緊追在後，拉丁天王Bad Bunny、小天后莎賓娜卡本特和R&B才子Leon Thomas同獲6項提名。

女神卡卡獲本屆葛萊美7項提名。（環球音樂提供）

《Kpop 獵魔女團》原聲帶和夯曲《Golden》獲得5項提名，為片中女團HUNTR/X主唱魯米一角獻聲的EJAE開心表示：「入圍一個就夠了，這已經是超乎所求且夠難達成了，但是天啊，獲得好幾個入圍簡直是太瘋狂了！我停止哭泣後，想著我現在是在做夢嗎？」葛萊美頒獎典禮將於美國時間明年2月1日在洛杉磯舉行。

