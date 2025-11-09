自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

ROSÉ《APT.》入圍葛萊美 對決獵魔女團、女神卡卡

ROSÉ（左）和火星人布魯諾Bruno Mars的洗腦神曲《APT.》入圍年度歌曲。（華納音樂提供）ROSÉ（左）和火星人布魯諾Bruno Mars的洗腦神曲《APT.》入圍年度歌曲。（華納音樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間昨天揭曉，BLACKPINK的ROSÉ和火星人布魯諾Bruno Mars的洗腦神曲《APT.》入圍年度歌曲、年度製作以及最佳流行重唱／團體演出等3項大獎，將與《Kpop 獵魔女團》的《Golden》、女神卡卡的《Abracadabra》搶奪年度歌曲。

《Kpop 獵魔女團》紅遍全球。（Neflix提供）《Kpop 獵魔女團》紅遍全球。（Neflix提供）

肯卓克拉瑪獲得9項提名領跑，女神卡卡拿下7項入圍緊追在後，拉丁天王Bad Bunny、小天后莎賓娜卡本特和R&B才子Leon Thomas同獲6項提名。

女神卡卡獲本屆葛萊美7項提名。（環球音樂提供）女神卡卡獲本屆葛萊美7項提名。（環球音樂提供）

《Kpop 獵魔女團》原聲帶和夯曲《Golden》獲得5項提名，為片中女團HUNTR/X主唱魯米一角獻聲的EJAE開心表示：「入圍一個就夠了，這已經是超乎所求且夠難達成了，但是天啊，獲得好幾個入圍簡直是太瘋狂了！我停止哭泣後，想著我現在是在做夢嗎？」葛萊美頒獎典禮將於美國時間明年2月1日在洛杉磯舉行。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中