娛樂 最新消息

《人物專訪》老公腦手術 賴佩霞浴室痛哭

回歸歌手身分的賴佩霞將舉辦人生首場個唱。（記者王文麟攝）回歸歌手身分的賴佩霞將舉辦人生首場個唱。（記者王文麟攝）

記者陽昕翰／專訪

賴佩霞重拾歌手身分，她將登上台北大巨蛋參加「民歌大團圓」演唱會，月底還要舉辦人生首場個唱。工作滿檔的她，上月初赴海外工作，結縭25年的老公謝志鴻卻因為頭痛就醫，緊急接受腦部手術，所幸術後恢復良好，她笑說：「我先生現在愈來愈可愛，我都開玩笑說，手術後腦子變得愈來愈好了！」

結縭25年 曝演唱會重現定情曲《我願意》

賴佩霞在經紀人的鼓勵下，才決定舉辦人生首場個唱，其實也是為了慶祝謝志鴻的78歲生日，沒想到卻遇上突如其來的意外狀況，她受訪語氣平靜，仍難掩對先生的擔心。

賴佩霞談到：「我先生是突然頭痛，當天檢查就做了MRI（磁振造影），結果發現要立刻開刀。」等到賴佩霞趕回台灣的時候，謝志鴻的手術已經完成，醫師研判可能是先前頭部撞擊留下的後遺症，不過她卻笑虧另一半，「他可能也搞不清楚什麼時候撞到頭的。」不忘誇讚：「台灣的醫療真的很厲害！」總是給人優雅形象的賴佩霞坦言，前陣子一度為此事焦慮到哭，不諱言洗澡時最適合宣洩自己的情緒。

賴佩霞透露老公術後恢復良好，月底確定會到場欣賞她的演唱會。至於謝志鴻最愛聽她唱哪首歌？賴佩霞甜蜜回應：「我只要唱歌，他就會很開心。我記得他當年跟我求婚時，我就是在唱《我願意》。」也預告演唱會將特別重現這首意義非凡的定情曲。

賴佩霞11月30日將在台北舉辦「總會有個人」演唱會，擁有歌手、作家、演員與心靈導師身分的她，認為人就是要「活在當下」，「眼前有什麼事情發生，我就把它做到最好，人生就是要那麼精彩 。」演唱會將力邀神秘嘉賓助陣，至於媳婦隋棠是否捧場她則沒有鬆口。

點圖放大header
點圖放大body
