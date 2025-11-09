曾沛慈開轟北流 唱到手抖腿軟─450萬珠寶加持 罕貼男舞者唱跳 羞喊帥尪別看

曾沛慈首度在北流開唱，難掩緊張心情。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道18年的曾沛慈昨晚在台北流行音樂中心開唱，舉辦「關於愛這件事」台北站演唱會，門票完售吸引超過4000名粉絲力挺。心情雀躍的她，笑曝自己緊張到手抖又腿軟，「讓我冷靜一下，我剛剛唱到我手在抖！」演唱會更與男舞者親暱互動，忍不住大喊：「這段老公不要看！」

曾沛慈難得性感，佩戴總價450萬的珠寶上陣。（寬宏藝術提供）

開場曾沛慈身穿白色禮服，坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女般從天而降，她選唱《搶先看》華麗登場，接著率領舞者嗨跳《黑框眼鏡》，並獻唱演唱會主題歌《關於愛這件事》。

昨晚曾沛慈佩戴價值台幣450萬的珠寶登台，與粉絲探索「愛」這件事，不忘甜蜜放閃，透露前陣子第一次跟「愛的人」去看演唱會，原來是跟老公去看偶像孫燕姿開唱。

當唱到《連鎖反應》、《下週同樣時間》，曾沛慈再次挑戰舞蹈，還要歌迷千萬不要去洗手間，沒想到她唱到喘吁吁，只能尷尬向粉絲說：「那我們來比賽，我喘多久你們就叫多久，還要看我跳嗎？沒有不堪入目嗎？ 」

除了勁歌熱舞，曾沛慈也選唱《慷慨》、《不過失去了一點點》等抒情夯曲，唱出愛情裡的無奈與掙扎，她動情說：「有時候我們都在愛裡迷路，但沒關係，因為那也是愛的一部分。」安可段落則以「時間倒轉」為概念，她重現《星光2》時期的夯曲《傻瓜》，壓軸則是帶來《一個人想著一個人》，為演出劃下完美句點。

