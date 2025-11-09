自由電子報
娛樂 最新消息

張震Lucky再拚金馬影帝 信心滿滿

張震以《幸福之路Lucky Lu》入圍金馬影帝，奪獎信心滿滿。（甲上娛樂提供）張震以《幸福之路Lucky Lu》入圍金馬影帝，奪獎信心滿滿。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《幸福之路Lucky Lu》今年入選坎城影展導演雙週單元後，又獲得本屆金馬獎5項提名，張震表示這是他從影以來非常不一樣的角色，雖然沒有看過其他對手的作品，不過很有信心能夠繼《緝魂》之後二度稱帝。

電影在紐約拍攝，張震飾演一名華裔外送員，他回憶起在寒冷的冬天要在第五大道上奔波，沒想到有外送員誤以為他真的是同行，且電動腳踏車被偷，因此上前關心，詢問是否需要協助或幫忙報警。張震當下雖然很感動，不過僅跟對方說：「我在忙，不要管我！」專心投入拍攝中。

片名與「Lucky」有關，但戲裡的角色卻是哀事連連，張震自認樂天，連睡滿9小時都覺得幸福，倒楣的事情過了就拋諸腦後，不過他有感而發，稱入行多年難免遇到小人、損友，但盡量做好自己的本分，希望永遠保持在幸福滿滿的狀態。

金馬頒獎典禮在22日登場，目前人在拍戲的他表示會跟劇組請假，盡可能返台參加典禮。由於劇組有不少外國工作人員，若屆時要接待他們，張震想推薦大家去迪化街、大稻埕，感受台北的歷史風情。

