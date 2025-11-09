顏正國人生殺青宴 高捷率角頭幫情義送別 黃尚禾淚崩

顏正國「人生殺青宴」昨天圓滿落幕。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕顏正國告別式昨天上午在板橋殯儀館舉行，這場「人生殺青宴」吸引上百人參與悼念，不少人身穿上面寫著「情義重天」的白色上衣，要送顏正國最後一程。

高捷率《角頭》劇組前來致哀。（記者王文麟攝）

以《好小子》打開知名度的顏正國，在今年10月7日因肺腺癌逝世，享年50歲。操辦後事的「結拜大哥」鋼鐵爸在靈堂允諾會照顧顏正國的妻小，「除非我走了，一定會照顧老婆跟小孩。」鋼鐵爸表示最討厭顏正國的地方，就是一直都夢不到他，並向顏正國喊話：「阿國來生再見，一定要當兄弟，我還是你的哥。」

顏正國告別式，好友黃尚禾（左）代表致詞，李千娜在台下淚崩。（翻攝自顏正國臉書）

現場以白色花海布置，還設有顏正國的人形立牌以及攝影機，真的把告別式變成電影殺青宴。現場眾星雲集，高捷率領電影《角頭》的演員喜翔、黃騰浩、白吉勝、古斌、草爺等人致哀，高捷簡短表示：「阿彌陀佛，迴向給他。」

鋼鐵爸身穿「情義重天」衣服操辦顏正國後事，盼來世與他再當兄弟。（記者王文麟攝）

因顏正國執導的電影《少年吔》結緣進而交往的黃尚禾、李千娜夫婦昨天表情哀戚，黃尚禾表示，英雄不用很完美，「他用他的方式成為英雄，這是沒有人可以發出的光，國哥殺青了，沒辦法跟你說江湖再見⋯」黃尚禾忍不住淚崩，台下的李千娜也是哭紅了雙眼。

楊貴媚不捨顏正國的小孩年紀尚幼，難掩哀戚送他最後一程。（記者王文麟攝）

曾與顏正國合作過《少年吔，安啦！》的李興文希望顏正國一路好走，放下一切別再執著。從小看顏正國長大的楊貴媚則不捨顏正國的小孩年紀尚幼，請顏正國一家人保重。導演魏德聖則表示，在顏正國出獄後就一直關注他，認為顏正國是心目中的男主角，《臺灣三部曲》對他提出邀約時，顏正國也一口答應，且十分敬業，魏德聖一度以為病逝消息是假新聞，直呼太震驚。

