郭書瑤招認愛高帥男 把春風當朋友 感謝低潮期給力

郭書瑤加盟新東家鬆口近況。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤加盟新東家，玖壹壹的春風成了她的老闆，對於兩人的緋聞，她昨天受訪再次澄清：「我之前喜歡的類型，你們不都知道是怎樣嗎？我應該不會變！」招認還是喜歡高帥型，直言：「好的男生就是留一輩子，當朋友就好。」

郭書瑤（左）與緋聞男友春風成了同門。（翻攝自臉書）

瑤瑤之前歷經事業低潮，當時約滿的她，對於未來感到徬徨，主動打電話給春風談心，沒想到春風聽了回應：「那你就來我們公司，讓我照顧你。」超級霸氣。

瑤瑤鬆口已經單身邁入第7年，這幾年雖然有約會對象，可惜都無疾而終。她強調春風真的是很好的朋友，不忘澄清：「媒體知道的事情跟現實有出入，我也不會叫他乾哥，我都叫他阿春。」除了戲劇作品，瑤瑤目前也正在籌備新單曲《易碎品》。

瑤瑤表示：「我很感謝有春風這個朋友，在我低潮給我個方向，讓我來到這公司，我交了個不好看的履歷，老闆說，有事情就承擔，有問題就解決，我想說也是，就一起努力。」去年瑤瑤遭爆積欠管理費的消息挨轟，昨天受訪哽咽差點落淚，她表示現在沒有搬家，看到鄰居也不會尷尬，至於提告管理員一事，她則不願多談細節。

