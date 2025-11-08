自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林志玲文策院設立專獎 看康熙金鐘合體哭了

林志玲文策院設立專獎 看康熙金鐘合體哭了林志玲昨亮麗出席文策院創意內容大會，直說目前仍以家庭為重。
（文策院提供）

〔記者許世穎／台北報導〕林志玲以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在文策院「TCCF PITCHING提案大會」設立專屬獎項的藝人，昨出席大會時被問及小S於金鐘獎與蔡康永合體重現《康熙來了》，她語帶哽咽表示：「當時看到她走出來我就哭了，完全無法停止眼淚。」

林志玲感嘆，失去親人的痛苦極為煎熬，「她很有勇氣站在舞台上，還努力帶給大家微笑。」她也笑說，過去常在節目被小S「罵」反而覺得甜蜜，「現在看到以前的片段都覺得很有趣，也有傳訊跟她說加油。」

此次設立「林志玲未來力量獎」，她表示靈感來自成為母親後的思考：「現在孩子花很多時間與YT相處，我會擔心。我們現在做的每件事，都是一顆種子，能延續到未來、帶來改變。」

該獎項鎖定長片、動畫與紀錄片三類別，各設獎金50萬元、總額150萬元，鼓勵聚焦女性議題的原創影視作品，期望以影像傳遞愛與希望。至於是否重返螢光幕前，林志玲坦言：「若能鼓勵到在家喘不過氣的女性朋友，會更有意義，但目前仍以家庭為主。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中