林志玲文策院設立專獎 看康熙金鐘合體哭了

林志玲昨亮麗出席文策院創意內容大會，直說目前仍以家庭為重。

〔記者許世穎／台北報導〕林志玲以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在文策院「TCCF PITCHING提案大會」設立專屬獎項的藝人，昨出席大會時被問及小S於金鐘獎與蔡康永合體重現《康熙來了》，她語帶哽咽表示：「當時看到她走出來我就哭了，完全無法停止眼淚。」

林志玲感嘆，失去親人的痛苦極為煎熬，「她很有勇氣站在舞台上，還努力帶給大家微笑。」她也笑說，過去常在節目被小S「罵」反而覺得甜蜜，「現在看到以前的片段都覺得很有趣，也有傳訊跟她說加油。」

此次設立「林志玲未來力量獎」，她表示靈感來自成為母親後的思考：「現在孩子花很多時間與YT相處，我會擔心。我們現在做的每件事，都是一顆種子，能延續到未來、帶來改變。」

該獎項鎖定長片、動畫與紀錄片三類別，各設獎金50萬元、總額150萬元，鼓勵聚焦女性議題的原創影視作品，期望以影像傳遞愛與希望。至於是否重返螢光幕前，林志玲坦言：「若能鼓勵到在家喘不過氣的女性朋友，會更有意義，但目前仍以家庭為主。」

