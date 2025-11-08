自由電子報
娛樂 最新消息

陳玉勳拍大濛爆鬧鬼烏龍 柯煒林方郁婷偷聊飆英文

監製葉如芬（左起）、9m88、方郁婷、柯煒林、導演陳玉勳昨一同出席《大濛》記者會，分享拍攝趣事。（記者胡舜翔攝）監製葉如芬（左起）、9m88、方郁婷、柯煒林、導演陳玉勳昨一同出席《大濛》記者會，分享拍攝趣事。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《大濛》導演陳玉勳昨和雙監製葉如芬、李烈與主演柯煒林、方郁婷、9m88出席聯訪，分享拍片趣事。柯煒林笑說看完首映後「真的很佩服導演，本來還有點怕他」。陳玉勳幽默回應：「你現在知道我多辛苦了吧？我每天都對他很兇，但其實只罵過他一次。」柯煒林當場笑回：「心理不平衡啦！」

陳玉勳還笑爆柯煒林與方郁婷常在片場「講英文偷聊」，笑稱：「就像兩個民國40年代的鄉下人，在我背後偷偷講英文。」兩人則解釋只是放鬆心情，上戲立刻進入狀況。柯煒林透露，他為抓住時代氛圍，拍攝時常聽那個時代的粵劇與老歌。

談到拍攝趣聞，陳玉勳笑說曾誤以為宿舍鬧鬼，「我那時住烈姐隔壁，常聽到拖桌子聲，想說她每天在作法，結果半年後發現是我自己打呼！」他也透露片場似乎「冥冥中有力量幫助」，拍攝40天僅一天下雨；曾因搬到新辦公室心情煩躁，才發現地點竟在舊軍法處旁，後來在李烈用艾草淨化後才恢復順利，「感覺真的有人在牽引我。」

至於近日被爆與章廣辰「同看演唱會共享飲料」的9m88被問到戀情傳聞，當場笑說：「當然不是真的，是假新聞！」還幽默徵男友：「如果有男生朝我方向走來，請通知一下，來找我。」《大濛》將於11月21至23日舉行口碑場，11月27日全台上映。

