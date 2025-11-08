《人物專訪》自殺通告登台 周冠威：我是來尋找自由-在台灣中學圖書館看到反送中照片淚崩

周冠威聊到哽咽，希望10年後的香港能夠更好。（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

周冠威邀請黃秋生（中）演出，幽默笑說他是最不聽話的演員。（本萃電影提供）

香港導演周冠威在2021年因執導反送中紀錄片《時代革命》，後續在香港拍攝、找資金受阻，為延續自己的電影生命，毅然決然來台拍攝，推出的新作《自殺通告》已在台上映，周冠威昨受訪表示：「我是來尋找自由。」直呼在台灣拍片很幸福。

感恩黃秋生接演校長 杜汶澤當出品人

從香港到台灣拍攝，周冠威飛抵台的那一刻笑了，他知道自己不能再回頭，且一定會完成這部電影，「我終於來到台灣這塊土地，感受自由。」他有感而發，「要失去過自由，才會更珍惜自由，不知道台灣人會不會明白這件事情。」儘管在香港找資金受阻，不過有不少人私下表達對他的支持，港星黃秋生點頭演《自殺通告》中的校長一角，杜汶澤擔任電影出品人，讓他相當感動。

請繼續往下閱讀...

周冠威回想起，曾有一次前往台灣某中學的圖書館，他看到公佈欄上面滿滿「反送中」的照片，竟當場崩潰大哭，讓現場台灣工作人員都傻眼。周冠威當時追問圖書館館長：「台灣是不是都能這樣說香港？」對方回應這是再平常不過的事情，讓周冠威十分震撼。

若操刀香港三部曲 鎖定3個時代事件

由於此次訪問選在與魏德聖有密切合作的店家，被問到如果要由他操刀《香港三部曲》會想拍出什麼內容？周冠威指出3個時代，包括1967年的六七暴動，1989年的六四天安門事件是他政治啟蒙的契機，2019年的反送中是他親身經歷過的社會運動，在拍完《時代革命》之後，也想拍一部與社運有關的劇情片。

他參與的電影《十年》涉及香港人權、民主討論，今年恰好滿上映10周年，被問到下一個《十年》？周冠威希望屆時香港已經好了，眼泛淚光表示：「希望《時代革命》能在香港電影院第一次公映，我要帶小朋友講述當時的歷史，跟他講眼淚的意義。」他從未想過放棄電影，想一直拍電影拍到死。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法