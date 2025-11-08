自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》自殺通告登台 周冠威：我是來尋找自由-在台灣中學圖書館看到反送中照片淚崩

周冠威聊到哽咽，希望10年後的香港能夠更好。（記者王文麟攝）周冠威聊到哽咽，希望10年後的香港能夠更好。（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

周冠威邀請黃秋生（中）演出，幽默笑說他是最不聽話的演員。（本萃電影提供）周冠威邀請黃秋生（中）演出，幽默笑說他是最不聽話的演員。（本萃電影提供）

香港導演周冠威在2021年因執導反送中紀錄片《時代革命》，後續在香港拍攝、找資金受阻，為延續自己的電影生命，毅然決然來台拍攝，推出的新作《自殺通告》已在台上映，周冠威昨受訪表示：「我是來尋找自由。」直呼在台灣拍片很幸福。

感恩黃秋生接演校長 杜汶澤當出品人

從香港到台灣拍攝，周冠威飛抵台的那一刻笑了，他知道自己不能再回頭，且一定會完成這部電影，「我終於來到台灣這塊土地，感受自由。」他有感而發，「要失去過自由，才會更珍惜自由，不知道台灣人會不會明白這件事情。」儘管在香港找資金受阻，不過有不少人私下表達對他的支持，港星黃秋生點頭演《自殺通告》中的校長一角，杜汶澤擔任電影出品人，讓他相當感動。

周冠威回想起，曾有一次前往台灣某中學的圖書館，他看到公佈欄上面滿滿「反送中」的照片，竟當場崩潰大哭，讓現場台灣工作人員都傻眼。周冠威當時追問圖書館館長：「台灣是不是都能這樣說香港？」對方回應這是再平常不過的事情，讓周冠威十分震撼。

若操刀香港三部曲 鎖定3個時代事件

由於此次訪問選在與魏德聖有密切合作的店家，被問到如果要由他操刀《香港三部曲》會想拍出什麼內容？周冠威指出3個時代，包括1967年的六七暴動，1989年的六四天安門事件是他政治啟蒙的契機，2019年的反送中是他親身經歷過的社會運動，在拍完《時代革命》之後，也想拍一部與社運有關的劇情片。

他參與的電影《十年》涉及香港人權、民主討論，今年恰好滿上映10周年，被問到下一個《十年》？周冠威希望屆時香港已經好了，眼泛淚光表示：「希望《時代革命》能在香港電影院第一次公映，我要帶小朋友講述當時的歷史，跟他講眼淚的意義。」他從未想過放棄電影，想一直拍電影拍到死。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中