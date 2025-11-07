自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王傳一跨界相聲首秀 上演閃兵地獄梗

王傳一（左）、朱德剛出席《壹加一剛好比三小》啟售記者會，分享各自的當兵經歷。（記者胡舜翔攝）王傳一（左）、朱德剛出席《壹加一剛好比三小》啟售記者會，分享各自的當兵經歷。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕王傳一與相聲大師朱德剛合作相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，兩人昨出席記者會。朱德剛一上台就問：「你當兵沒？」王傳一立正敬禮回：「報告，有當兵，2050梯次。」時事梗讓全場爆笑。朱德剛補充：「突然靈光乍現，先問一下嘛！免得演出沒人。」

談到近來的藝人閃兵風波，王傳一回憶自己2008年拍完《痞子英雄》就收到兵單，因念研究所較晚服役，但一切照規矩走，「我爸在榮總當醫師，很清楚我的體位，一直說：『時間到了就去當兵。』」當時軍訓課還能折抵役期，所以他只服役11個月。

王傳一分享在湖口服役時擔任「砲塔保養士」，也被藝宣大隊徵調，兩、三週就拍一部《莒光園地》，因此跑遍全台軍營，包括左營軍港、嘉義水上機場等地，「一般人根本沒機會進去，算是很特別的經驗」，他坦言入伍前較躁動，但軍中規範與團體生活讓他成熟不少，「對我後來拍戲幫助很大」。

朱德剛民國74年入伍，當了3年半的憲兵，「還碰到蔣經國過世，那時紅色警戒很緊張」。他回憶，每次蔣經國前往圓山飯店剪頭髮，部隊都要帶著191步槍搜索爆裂物，「這是一個大時代的故事，很多事情都歷歷在目」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中