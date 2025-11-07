王傳一跨界相聲首秀 上演閃兵地獄梗

王傳一（左）、朱德剛出席《壹加一剛好比三小》啟售記者會，分享各自的當兵經歷。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕王傳一與相聲大師朱德剛合作相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，兩人昨出席記者會。朱德剛一上台就問：「你當兵沒？」王傳一立正敬禮回：「報告，有當兵，2050梯次。」時事梗讓全場爆笑。朱德剛補充：「突然靈光乍現，先問一下嘛！免得演出沒人。」

談到近來的藝人閃兵風波，王傳一回憶自己2008年拍完《痞子英雄》就收到兵單，因念研究所較晚服役，但一切照規矩走，「我爸在榮總當醫師，很清楚我的體位，一直說：『時間到了就去當兵。』」當時軍訓課還能折抵役期，所以他只服役11個月。

王傳一分享在湖口服役時擔任「砲塔保養士」，也被藝宣大隊徵調，兩、三週就拍一部《莒光園地》，因此跑遍全台軍營，包括左營軍港、嘉義水上機場等地，「一般人根本沒機會進去，算是很特別的經驗」，他坦言入伍前較躁動，但軍中規範與團體生活讓他成熟不少，「對我後來拍戲幫助很大」。

朱德剛民國74年入伍，當了3年半的憲兵，「還碰到蔣經國過世，那時紅色警戒很緊張」。他回憶，每次蔣經國前往圓山飯店剪頭髮，部隊都要帶著191步槍搜索爆裂物，「這是一個大時代的故事，很多事情都歷歷在目」。

