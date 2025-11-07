《逃亡遊戲》致敬史蒂芬金 艾德格萊特喊想來台灣

導演艾德格萊特日前開心出席《逃亡遊戲》首映會。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕由《玩命再劫》鬼才導演艾德格萊特執導新版《逃亡遊戲》，找來曾於《捍衛戰士：獨行俠》飾演「劊子手」的葛倫鮑威爾，接棒演出原版《魔鬼阿諾》的阿諾史瓦辛格挑戰極限動作。導演說不將新片視為翻拍，尤其1987年的電影和原著小說差異非常大。「這次能重新詮釋史蒂芬金的小說，對我來說是一次完全嶄新的創作挑戰。」

《逃亡遊戲》片中致敬演出原版《魔鬼阿諾》的阿諾史瓦辛格，把他印在鈔票上。（UIP提供）

鬼才導演重新詮釋阿諾經典

新片中有不少向舊作致敬的細節，像是新版美元紙鈔上印有阿諾的臉，但導演萊特笑說這只是對動作巨星的一個小小致意：「那張100美元鈔票是我們對史瓦辛格先生的致敬。他在片中並不是角色，而是『阿諾本人』。我們設定在這個平行世界裡，他甚至能參選總統。」

談到選角，萊特直言葛倫是最佳人選：「葛倫是一個投入度百分之百的演員。整個拍攝過程非常艱難，但他讓一切變得更順利。」他認為最難得的是，葛倫依然保有「普通人」的氣質，「他在片中不是那種天生無敵的英雄，而是一個失業的父親，為了生活走進節目競賽，這點非常打動人。」

導演艾德格萊特（左）和葛倫鮑威爾合作《逃亡遊戲》，大讚他是最佳人選。（UIP提供）

訪問最後，萊特也特別向台灣影迷喊話：「我從來沒去過台灣，但我很想去。你們會邀請我嗎？」聽到他在台灣有許多熱情影迷，他開朗笑著補充：「太好了，我真的很期待有一天能到那裡！」《逃亡遊戲》將於11月12日在台上映。

