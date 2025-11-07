自由電子報
娛樂

薛仕凌閃兵金鐘恐繳回 「媽媽」楊貴媚盼尊重評審

楊貴媚認為閃兵藝人的三金榮耀不需要因此被收回。（記者陳奕全攝）楊貴媚認為閃兵藝人的三金榮耀不需要因此被收回。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕演藝圈閃兵風暴持續延燒，金鐘戲王薛仕凌主動到案說明，坦承曾與閃兵集團首腦陳志明聯絡，但不認「刻意閃兵」，只是他在影集《我們與惡的距離2》恰巧有段媽媽楊貴媚要他假造醫生證明閃兵的橋段。楊貴媚昨出席天主教中華聖母基金會公益活動，被問起此事，自認不清楚薛仕凌閃兵原因，但認為他主動到案說明，「用成熟心態面對這件事，很勇敢，希望大家可以給他時間去處理」。

在閃兵風暴下，有人呼籲該收回閃兵藝人們的三金榮耀，文化部長李遠昨表示「收回理由不足」，楊貴媚同樣也認為不需要收回獎座，她指出無論金鐘、金馬或是金曲，這些都是良性競爭，每一年評審都不一樣，「我們尊重評審，不要因為這些事影響（結果）。」

楊貴媚（右）在《我們與惡的距離2》劇情裡，飾演薛仕凌媽媽，勸他閃兵，就能早點投入政壇，被網友視為是「神預言」。（大慕影藝提供）楊貴媚（右）在《我們與惡的距離2》劇情裡，飾演薛仕凌媽媽，勸他閃兵，就能早點投入政壇，被網友視為是「神預言」。（大慕影藝提供）

《與惡2》神預言 假造病歷爆雷

《與惡2》撞政壇大罷免潮，又碰上閃兵議題，被網友認為「神預言」，對於這樣「戲如人生」的橋段，楊貴媚無奈稱拍攝時也不知道會這樣 ，「都是巧合啦」，並說殺青後和薛仕凌偶有互動，覺得對方是個暖男，工作上努力又認真。

此外，楊貴媚80多歲的媽媽中風長達16年，平時都是她親自照顧、幫忙洗澡。她會先把媽媽抱到浴室的沙灘椅上洗澡，洗完再抱回臥室穿衣服，笑說：「現在我才是她媽媽，她是我們的老北鼻。」

10年前楊貴媚得知基金會有「沐浴車」為長者提供洗澡服務，主動請教相關細節，之後更跟著沐浴車全台巡迴，親自探訪長輩個案。

