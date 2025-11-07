《人物專訪》謝佳見《解碼》當反轉英雄─昔萌生隱退念頭 今自勉帶金鐘金馬見老爸

謝佳見在《解碼》飾演高帥空服員，內心充滿慾望和矛盾。（記者潘少棠攝）

記者鍾志均／專訪

謝佳見暌違13年再度擔綱電影主角，拍攝台馬合拍片《解碼》，他坦言這次「沒在怕」，不僅想拍出成績，更希望藉由角色的轉折「解開與父親多年來的心結」。

《解碼》原本設定為愛情片，開拍前臨時調整男女主角設定，謝佳見笑說：「原本劇本裡我比較像工具人，太弱了吧！後來我提議應該要撞出火花。」導演周學立接受建議修改，讓角色從柔弱轉為反英雄型人物，大讚反轉得很徹底，有驚喜。

片中謝佳見飾演出身平凡的空服員，外表體面，內心充滿慾望與矛盾，「他不是壞人，只是貪婪、偽善，想賺錢、想過好生活。每個人都有善與惡，只是比例不同。」

談起拍攝花絮，謝佳見忍不住苦笑：「閃到腰那次是拍親密戲！」他說當時舊傷復發，「我右手有網球肘，結果一跳上床震到腰，整個人掉下來，痛到連走路都撐著。」即便如此，他咬牙繼續拍，「又被打、又滾地、又被拉頭，差點失去知覺！」

謝佳見暌違10多年再演電影主角，盼透過《解碼》闖出一番成績。（記者潘少棠攝）

這次演出對他意義非凡，謝佳見坦言《解碼》讓他重新檢視和父親的關係，「從小我們不太和諧，這幾年我才慢慢學會怎麼去理解，讓他看到我努力的樣子。」他說拍完電影後，特地回馬來西亞兩次陪父親長住，「原本有過放掉演藝圈的念頭，但又覺得還沒做完。」

出道20多年，謝佳見曾以《16個夏天》入圍金鐘獎最佳男配角，卻在近十年間歷經事業低潮，他不諱言希望能被看見，「想帶金鐘金馬回家，不是為了炫耀，而是想讓大家知道我一直在努力。」

