柯煒林預感爭金馬影帝 抗癌後首抵台

柯煒林罹癌後首度在台公開現身，出席金馬影展開幕式樂觀面對病情。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕2025金馬影展昨盛大開幕，開幕片《大濛》導演陳玉勳和兩大監製葉如芬、李烈率領主要演員柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊一同出席開幕式，這也是柯煒林確診肺腺癌四期後首度在台公開現身，樂觀表示其實在香港也已演出20場舞台劇，「就是想身體力行告訴大家我還OK！」

曾敬驊（左起）、方郁婷、9m88、柯煒林一同出席《大濛》金馬影展開幕首映。（記者胡舜翔攝）

曾敬驊為《大濛〉1台語打掉重練 方郁婷剪短髮哭爆

請繼續往下閱讀...

《大濛》今年以11項大獎成為入圍大贏家，陳玉勳感性表示是老天爺的安排，更笑說本來很緊張，甚至想「躲去柬埔寨園區」。柯煒林則說當初演完就有會入圍的感覺，入圍公布當下正在準備舞台劇演出，因此聽到入圍後就將手機關機：「因為要很平靜，我覺得入圍是鬆一口氣，如果沒入圍會不知道怎麼面對舞台劇。」

入圍影后的方郁婷透露入圍名單公布當下她人在紐約，她說當天一早她要考試，因此前一天晚上特地關機，「但我晚上做夢夢到沒有入圍很傷心，所以我一早就趕緊問媽媽，最後真的入圍！」她在片中以短髮造型示人，一度自己覺得很醜，難過到哭出來，柯煒林更爆料她下戲時會穿上帽T蓋住頭。

飾演方郁婷哥哥的曾敬驊雖然只拍了兩天半，但角色關鍵，他透露當時剛拍完《我家的事》進《大濛》拍攝，感性表示，角色找上他是「命中注定」。他笑言一開始以為片中台語應該滿簡單的，沒想到和過去認知的台語發音不一樣，「老師教的東西真的有差！」

《大濛》將於11月21至23日舉行口碑場，11月27日全台正式上映。第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日在台北流行音樂中心舉行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法