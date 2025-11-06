阿達薛仕凌自首不認刻意閃兵 女外科2再沾閃兵藝人 戲殺青播出時程不受影響

阿達昨天主動到案，訊後30萬交保。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎、李紹綾、王定傳／台北報導〕演藝圈閃兵風暴持續延燒，前天金鐘戲王薛仕凌才主動到案說明，昨藝人阿達同樣赴新北地檢署，兩人經檢方訊後，依妨害兵役及偽造文書罪嫌以30萬元交保。其中，薛仕凌才拍完《村裡來了個暴走女外科2》男主角戲份，第一季男主角朱軒洋因劈腿風波形象受損，接著傳出王大陸接棒，又爆出閃兵與教唆傷人事件，如今薛仕凌捲閃兵風波，讓整部劇再陷「男主角魔咒」。

薛仕凌陷閃兵風波，《女外科2》戲已殺青，無重剪打算。（資料照，記者胡舜翔）

阿達去年與前任Lulu合體主持緯來《夜市王》，上個月風光入圍第60屆綜藝節目主持人獎，現在涉閃兵案，《夜市王》第二季動向受到矚目，對此，電視台表示還在了解狀況中。而阿達經紀人則說，目前事情已進入司法程序，靜待及全力配合後續調查。

至於外界關注薛仕凌主演的公視《村裡來了個暴走女外科2》是否換角，公視昨回應，戲已殺青，「目前沒有重剪計畫，播出時程不受影響」，並表示尊重司法程序與當事人說明。

據悉，薛仕凌與阿達主動陸續赴新北檢說明時，僅坦承曾與閃兵集團首腦陳志明聯絡，但強調未使用陳志明提供的方式逃避兵役，不認「刻意閃兵」一事，檢方認為兩人說法仍需進一步調查。

