黃秋生震驚黃明志捲命案 大讚白潤音演戲有天才味

「校長」黃秋生（左起）出席《自殺通告》首映，和飾演老師的林予晞、黃迪揚分享拍攝花絮。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志近日捲入台灣網紅謝侑芯命案，曾與兩人合作的金馬影帝黃秋生昨出席電影《自殺通告》首映，被問此事，直言「這是非常不幸、嚴肅的事情」，表示看到新聞很震驚，覺得太可怕，又說每天新聞發展都充滿矛盾。

戴雅芝（左起）、白潤音、劉敬、邵奕玫、張豐豪在《自殺通告》飾演學生，眾人得面對龐大升學壓力。（記者潘少棠攝）

問到這5年來，是否有聯繫過黃明志？黃秋生說，「他（黃明志）之前寫了一首歌，問我覺得怎樣，我以為他要我去批評，我說『你寫的那麼爛』，他就沒理我。」坦言最近沒關心他，盼事件盡快落幕。

黃秋生在《自殺通告》飾演威風凜凜的校長，台灣新生代演員劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝飾演的學生昨見到「校長」各個肅然起敬，不敢多言。不過黃秋生一見白潤音，不吝稱讚他是「大師」，演戲有天才味，讓白潤音一聽害羞低頭，直說「有點拍謝」，畫面逗趣。

飾演老師的林予晞透露，在出發工作前的計程車上發現天氣放晴，「陽光灑在膝蓋上，覺得是一個很棒的信號」；該片是她首次擔當電影女主角，透露有邀請陳妤、温貞菱、姚愛寗等10個重要好友觀影。

香港出生的導演周冠威被問電影因議題敏感，沒能同步在香港上映的心情，他坦言前一晚有點情緒，妙喻一邊是天堂，一邊是地獄，指現在身處在天堂（台灣）因此不是很緊張，希望大家能好好享受電影。《自殺通告》將在11月7日全台上映。

