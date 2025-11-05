范姜被爆握粿粿裸體相擁證據 王子暫停演藝活動

粿粿（左）遭范姜彥豐指控婚內出軌，王子經紀公司宣布暫停所有演藝活動。（資料照）

〔記者傅茗渝／台北報導〕前中信兄弟啦啦隊女神「粿粿」江瑋琳驚爆婚變，遭丈夫范姜彥豐指控婚內出軌「王子」邱勝翊。週刊昨披露，范姜甚至握有兩人「裸體相擁」證據，因不堪受辱，透過友人傳達痛苦心聲，痛批粿粿沒盡到育兒責任，最不能忍受的，就是她將孩子當籌碼。

粿粿遭范姜彥豐指控婚內出軌，王子（圖）經紀公司宣布暫停所有演藝活動。（資料照）

今年3月粿粿和王子同遊美國，返台後態度驟變，范姜彥豐驚覺有異才委託徵信社蒐證揭發真相。粿粿承認與王子越界，但表示婚姻早有裂痕，結婚3年來因金錢與育兒理念不同頻頻爭吵。針對爆料，三方沒有對此作出回應。

請繼續往下閱讀...

而王子所屬「喜鵲娛樂」3日發聲明致歉，承認藝人私領域失當行為造成困擾，並宣布即日起暫停王子所有演藝活動與規劃；范姜彥豐同日現身天后闆妹直播，看起來憔悴不少，他透露體重從76公斤暴瘦到65公斤，也透露會拍片給交代，就是想要重新振作，「現在有比之前好，因為有得到不少人關心跟支持，甚至有國外朋友也來支持，給我很大的力量。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法