娛樂 最新消息

黃明志捲台灣網紅謝侑芯謀殺案 涉毒交保後神隱遭大馬警方通緝

黃明志涉及台灣網紅命案，超過時限未到案說明，傳出已遭警方通緝。（資料照，記者王文麟攝）黃明志涉及台灣網紅命案，超過時限未到案說明，傳出已遭警方通緝。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲、林欣穎／台北報導〕42歲的馬來西亞創作歌手黃明志，近期驚爆捲入31歲台灣網紅謝侑芯命喪吉隆坡案件，原本他只是被警方以涉毒偵訊後交保，但案情出現太多疑點，偵辦方向急轉彎，昨從猝死案改為謀殺案方向偵辦，並將逮捕他到案說明，不過因為他神隱，超過6小時未到案，昨晚傳出已遭大馬警方列入警隊通緝名單，正式展開全國追捕。

黃明志善於製造話題，活動中常有美女相伴。（資料照，記者胡舜翔攝）黃明志善於製造話題，活動中常有美女相伴。（資料照，記者胡舜翔攝）

黃明志曾兩度入圍金曲歌王，也寫過點擊破兩億的《漂向北方》和1.2億次的《東京盆踊》，過去行事大膽，善於製造話題，邀請過日本AV女優三上悠亞、明日花綺羅拍MV，活動或演唱會也不乏美女同台，沒想到這次謝侑芯飛往吉隆坡和他談拍片計畫，卻意外喪命。

根據黃明志向警方供稱，謝侑芯10月22日和他在吉隆坡一家五星飯店談工作，之後女生進入浴室洗澡，但超過半小時沒動靜，他進去發現女生昏迷躺在浴缸，當下有進行CPR急救，也叫救護車，不過最後還是回天乏術。

黃明志謀殺罪名若成立 最重處死刑

由於大馬警方查出黃明志身上有9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸，另外檢測尿液也出現4種毒品陽性反應，本來是朝涉毒偵辦，未料謝侑芯命案爆發後疑點越來越多，因此昨天急轉為謀殺方向偵查，吉隆坡總警長拿督法迪爾證實，基於黃明志是最後一個與謝侑芯接觸和見面的人，警方將逮捕他做進一步深入調查。

對此，黃明志經紀人則回應：「相信黃明志的判斷力，會自行前往警局協助調查。」

根據大馬媒體報導，若謀殺罪名成立，可能被監禁30至40年，還有最少12下鞭刑，最重則將面臨死刑。但警長也稱，「一切言之過早，調查工作還在進行中。」

黃稱沒吸毒 謝侑芯經紀人怒嗆說謊

黃明志父親昨受訪談到前兩天他有打電話回家報平安，對於案情僅表示：「一切等待警方的調查。」另外日前他也發聲明：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品。」但遭謝侑芯經紀人Chris怒嗆「公然說謊」，Chris透露已經請專門委託人員辦事，會與律師商量，擬控告黃明志吸毒、提供毒品以及謀殺罪等，詳細會再跟律師聯絡。

至於有傳聞說謝侑芯家人近期會去馬來西亞，Chris嚴正否認，並強調基於健康和安全考量，家屬並沒有去當地，而他目前必須好好處理台灣及家屬的事，暫時不會離開，馬來西亞那邊會交由委託人員處理，也聘請一線律師團隊協助後續法律程序。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

