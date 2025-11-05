〈人物專訪〉陳淑芳燃一甲子戲魂 感恩抱金鐘

陳淑芳獲頒「金鐘60」特別貢獻獎，表彰她超過一甲子的表演貢獻。（陳淑芳提供）

千歲團老友衝現場應援 10月相聚樂環島

陳淑芳的蘭陽女中同學組成啦啦隊，赴金鐘獎替她加油應援。（陳淑芳提供）

記者鍾志均／專訪

陳淑芳（後排右）和蘭陽女中同學上週搭火車出遊環島，感受寶島風情。（陳淑芳提供）

金馬影后陳淑芳以超過一甲子的戲劇貢獻，於上月榮獲第60屆金鐘獎「特別貢獻獎」，她接受本報專訪，聊起獲獎當天有一群「千歲團」老同學拿布條應援，之後還一起聚餐、環島，玩得不亦樂乎，言談中她語氣親切爽朗，句句充滿人生智慧。

陳淑芳回憶金鐘獎當天，蘭陽女中的同學們穿上制服組成「啦啦隊」到場支持，在場內高舉應援牌為她加油。同學情誼超過70年，有人遠嫁美國還回台支持，讓陳淑芳說：「我們比家人還親，每年都聚在一起。」笑說「她們太可愛了，初中制服都沒現在漂亮！」

談到得獎心情，陳淑芳表示：「拍了這麼多年電視電影，能拿到這個獎當然開心，同學回來替我加油，我更感動。」並特別感謝台視，在她一開始演戲時給予許多機會。

憂心得獎魔咒 笑稱拿獎不漲片酬

雖然獲獎無數，陳淑芳仍保有謙遜，更不輕言退休，她坦言擔心「得獎魔咒」，笑說「我怕得了獎之後沒人找我拍戲呢！」強調拿獎也不漲片酬；目前她獨居，生活簡單，會固定和朋友見面、參與公益活動。

每年10月是陳淑芳和老同學相約聚餐的時刻，前天她宴請一行共16位青春戰友們赴餐廳開心慶祝，上週也和一群老友搭環島列車旅行，她說：「早上8點出發、晚上9點半回台北，走了台灣一圈，覺得一天過好久，但很開心。」

下週她還將出席新北市政府舉辦的慈善活動，號召民眾捐贈鞋子和善款給偏鄉孩童，「上回聚餐時，我帶頭拿了3萬多塊做公益，至少讓孩子放寒假能吃飽回家。」

幽默自稱永遠28歲 正能量爆棚

正能量爆棚的陳淑芳面對高齡，幽默表示：「大家都說70才開始，我說我28歲，因為我是28年次的小芳芳！」她說有些大專院校的同學會邀約演出，「學生找我，我都會去，不怕麻煩，能再訓練年輕人，我就高興。」

