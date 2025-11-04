自由電子報
娛樂 最新消息

任容萱否認Selina懷二寶 曹佑寧急撇粿粿沒私交

姚以緹（左起）、劉香慈、黃嘉千、鍾欣凌、 柯叔元、曹佑寧、任容萱和禾羽參加三立內容創新發布會。（記者潘少棠攝）姚以緹（左起）、劉香慈、黃嘉千、鍾欣凌、 柯叔元、曹佑寧、任容萱和禾羽參加三立內容創新發布會。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕任容萱、曹佑寧、柯叔元和富邦啦啦隊的禾羽等人昨出席「2025三立內容創新發布會」，4人將合作60集的台語劇《愛鄰洗衣店》，任容萱被問及姊姊Selina傳出疑似懷第二胎，她吞吞吐吐回：「呃，沒有啦。」

但她提到姊妹關係很好，因此姊姊很希望小孩同樣享有手足情感，甚至還對任容萱說「妳的小孩就是我的小孩」，只是任容萱稱目前沒對象，自爆和曾擔任過模特兒的男友林柏澍早已分手，至於分手多久？她嬌嗔回：「對方不是圈內人，不要太討論他。」

而曹佑寧曾參加《全明星運動會》第二季、第四季，雖沒和王子同季登場，但與粿粿相處2季，對於近日「粿王外遇風暴」，他尷尬表示自己和粿粿在節目上認識，沒有私交，對於她的新聞，很難不看到，但不便回應。

此外，鍾欣凌、黃嘉千和劉香慈將合作喜劇《我的媽媽欠栽培》，黃嘉千恢復單身1年，被誇「美到像在談戀愛」，她嬌羞稱目前沒有約會對象，生活重心就是工作跟小孩，沒想到此時鍾欣凌化身成記者，問她會不會排斥圈內人？黃嘉千回「現在就沒有侷限圈內、圈外。」還搞笑掃視現場男子稱：「人人有機會！」至於國籍有限制嗎？她突然唱了句「we are the world」，看來態度十分開放。

